https://tr.sputniknews.com/20211009/sibiryada-ronesans-holdingin-insa-ettigi-gaz-isleme-tesisinde-patlama-meydana-geldi-1049662324.html

Sibirya'da Rönesans Holding'in inşa ettiği gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi

Sibirya'da Rönesans Holding'in inşa ettiği gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi

Rönesans Holding'in Gazprom şirketi için yapımına devam ettiği Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Amur Gaz İşleme Tesisi'nin gaz ayırma ünitesinde büyük bir... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T01:21+0300

2021-10-09T01:21+0300

2021-10-09T01:21+0300

dünya

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patlama

rönesans holding

sibirya

yakıt

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Amur.Info'nun haberine göre Rusya'dan Çin'e uzanan Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattından taşınan yakıtı üreten devasa fabrikadaki ekipmanda yaşanan sızıntı sonucu patlama meydana geldi.Gece saatlerinde yaşanan patlama sırasında tesiste işçi bulunmaması ölü ve yaralı olmamasını sağladı. Tesis yakınındaki konutlarda yaşanan yaklaşık 2 bin 500 kişi bölgeden uzaklaşırken patlamanın sakinler için bir tehdit oluşturmadığının altı çizildi.Tesiste gaz üretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.Rönesans Holding'in sitesindeki bilgiye göre şirket, Gazprom'un Çin sınırındaki Doğu Sibirya Bölgesi'nde kuracağı ve Rusya’nın en büyük, dünyanın ise sayılı gaz işleme tesislerinden biri olacak Amur Doğalgaz İşleme Tesisi’nin harici tesislerinin inşaatına 2018 yılında başladı.Rönesans Holding bünyesindeki Rönesans Endüstri Tesisleri, 1.6 milyar dolar değerindeki bu projeyi tamamladığında tesis, yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste, doğalgazın yanı sıra petrokimya ve diğer endüstriler için başta helyum, etan, LPG ve pentan-heksan türevi olmak üzere değerli bileşenler işlenebilecek.İşlenmiş doğalgazın Sibirya'nın Gücü (Power of Siberia) boru hattıyla Çin’e ihraç edilmesi planlanıyor. Amur, ayrıca dünyanın en büyük helyum üretim tesisini de içerecek. Rönesans Endüstri Tesisleri, harici tesislerin yanı sıra üniteler arasındaki yollar ve iletişim kanalları, yük askısının da dahil olduğu sıvılaştırılmış doğal deposu, entegre tesis yönetim sistemine sahip tekli operasyon odası ve çeşitli enerji, yönetim ve yardımcı tesislerin inşasından da sorumlu olacak.

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çin, gaz, patlama, rönesans holding, sibirya, yakıt