Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211009/sibiryada-ronesans-holdingin-insa-ettigi-gaz-isleme-tesisinde-patlama-meydana-geldi-1049662324.html
Sibirya'da Rönesans Holding'in inşa ettiği gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi
Sibirya'da Rönesans Holding'in inşa ettiği gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi
Rönesans Holding'in Gazprom şirketi için yapımına devam ettiği Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Amur Gaz İşleme Tesisi'nin gaz ayırma ünitesinde büyük bir... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T01:21+0300
2021-10-09T01:21+0300
dünya
çin
gaz
patlama
rönesans holding
sibirya
yakıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049662299_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_b96b5b0b6a90d47e4b5b423dd4de83c9.png
Amur.Info'nun haberine göre Rusya'dan Çin'e uzanan Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattından taşınan yakıtı üreten devasa fabrikadaki ekipmanda yaşanan sızıntı sonucu patlama meydana geldi.Gece saatlerinde yaşanan patlama sırasında tesiste işçi bulunmaması ölü ve yaralı olmamasını sağladı. Tesis yakınındaki konutlarda yaşanan yaklaşık 2 bin 500 kişi bölgeden uzaklaşırken patlamanın sakinler için bir tehdit oluşturmadığının altı çizildi.Tesiste gaz üretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.Rönesans Holding'in sitesindeki bilgiye göre şirket, Gazprom'un Çin sınırındaki Doğu Sibirya Bölgesi'nde kuracağı ve Rusya’nın en büyük, dünyanın ise sayılı gaz işleme tesislerinden biri olacak Amur Doğalgaz İşleme Tesisi’nin harici tesislerinin inşaatına 2018 yılında başladı.Rönesans Holding bünyesindeki Rönesans Endüstri Tesisleri, 1.6 milyar dolar değerindeki bu projeyi tamamladığında tesis, yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste, doğalgazın yanı sıra petrokimya ve diğer endüstriler için başta helyum, etan, LPG ve pentan-heksan türevi olmak üzere değerli bileşenler işlenebilecek.İşlenmiş doğalgazın Sibirya'nın Gücü (Power of Siberia) boru hattıyla Çin’e ihraç edilmesi planlanıyor. Amur, ayrıca dünyanın en büyük helyum üretim tesisini de içerecek. Rönesans Endüstri Tesisleri, harici tesislerin yanı sıra üniteler arasındaki yollar ve iletişim kanalları, yük askısının da dahil olduğu sıvılaştırılmış doğal deposu, entegre tesis yönetim sistemine sahip tekli operasyon odası ve çeşitli enerji, yönetim ve yardımcı tesislerin inşasından da sorumlu olacak.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049662299_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_dee3ac0e188d263778891abe327183bf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, gaz, patlama, rönesans holding, sibirya, yakıt

Sibirya'da Rönesans Holding'in inşa ettiği gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi

01:21 09.10.2021
© RTRönesans Holding'in Gazprom şirketi için yapımına devam ettiği Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Amur Gaz İşleme Tesisi'nin gaz ayırma ünitesinde büyük bir patlama yaşandı.
Rönesans Holding'in Gazprom şirketi için yapımına devam ettiği Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Amur Gaz İşleme Tesisi'nin gaz ayırma ünitesinde büyük bir patlama yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© RT
Abone ol
Rönesans Holding'in Gazprom şirketi için yapımına devam ettiği Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Amur Gaz İşleme Tesisi'nin gaz ayırma ünitesinde büyük bir patlama yaşandı.
Amur.Info'nun haberine göre Rusya'dan Çin'e uzanan Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattından taşınan yakıtı üreten devasa fabrikadaki ekipmanda yaşanan sızıntı sonucu patlama meydana geldi.
Gece saatlerinde yaşanan patlama sırasında tesiste işçi bulunmaması ölü ve yaralı olmamasını sağladı. Tesis yakınındaki konutlarda yaşanan yaklaşık 2 bin 500 kişi bölgeden uzaklaşırken patlamanın sakinler için bir tehdit oluşturmadığının altı çizildi.
Tesiste gaz üretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Rönesans Holding'in sitesindeki bilgiye göre şirket, Gazprom'un Çin sınırındaki Doğu Sibirya Bölgesi'nde kuracağı ve Rusya’nın en büyük, dünyanın ise sayılı gaz işleme tesislerinden biri olacak Amur Doğalgaz İşleme Tesisi’nin harici tesislerinin inşaatına 2018 yılında başladı.
Rönesans Holding bünyesindeki Rönesans Endüstri Tesisleri, 1.6 milyar dolar değerindeki bu projeyi tamamladığında tesis, yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste, doğalgazın yanı sıra petrokimya ve diğer endüstriler için başta helyum, etan, LPG ve pentan-heksan türevi olmak üzere değerli bileşenler işlenebilecek.
İşlenmiş doğalgazın Sibirya'nın Gücü (Power of Siberia) boru hattıyla Çin’e ihraç edilmesi planlanıyor. Amur, ayrıca dünyanın en büyük helyum üretim tesisini de içerecek. Rönesans Endüstri Tesisleri, harici tesislerin yanı sıra üniteler arasındaki yollar ve iletişim kanalları, yük askısının da dahil olduğu sıvılaştırılmış doğal deposu, entegre tesis yönetim sistemine sahip tekli operasyon odası ve çeşitli enerji, yönetim ve yardımcı tesislerin inşasından da sorumlu olacak.
000020
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:35Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı
01:34Metiner: Ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir
01:21Sibirya'da Rönesans Holding'in inşa ettiği gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi
01:18Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü: 5 yaralı
01:09Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu
01:05Eski eşini öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak
01:02Financial Times: Merkez Bankası Başkanının işten çıkarılacağı söylentisi Türk Lirasını salladı
01:00Dolar, 8.99 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
00:43Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı
00:31Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı
00:0914. kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti
00:08Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde salgınının sona ermesinden 5 ay sonra Ebola vakası tespit edildi
DünUluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü
Dünİki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi
DünAdalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye işleminin yasal olmadığı' yazısı
DünRus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Fethiye'de konser verdi
DünA Milli Futbol Takımı, Norveç ile 1-1 berabere kaldı
DünSaakaşvili açlık grevine son verdi
DünBoğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı
DünAmbulansın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular