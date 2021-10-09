https://tr.sputniknews.com/20211009/suudi-arabistan-sadece-2-doz-kovid-19-asisi-olanlara-umre-izni-verecek-1049672553.html
Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek
Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek
Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T19:00+0300
2021-10-09T19:00+0300
2021-10-09T19:00+0300
dünya
suudi arabistan
umre
kovid-19
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049672403_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_4d1d2efd826be4631adb68eec1c89078.jpg
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210808/suudi-arabistan-umre-ziyaretleri-icin-aylik-2-milyon-kisiyi-kabul-edecek-1045191454.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049672403_115:0:1170:791_1920x0_80_0_0_4c484b8b0410ee22661908875207eea7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, umre, kovid-19, koronavirüs aşısı
Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek
Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.
Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.
Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.
Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.