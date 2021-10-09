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https://tr.sputniknews.com/20211009/suudi-arabistan-sadece-2-doz-kovid-19-asisi-olanlara-umre-izni-verecek-1049672553.html
Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek
Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek
Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T19:00+0300
2021-10-09T19:00+0300
dünya
suudi arabistan
umre
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210808/suudi-arabistan-umre-ziyaretleri-icin-aylik-2-milyon-kisiyi-kabul-edecek-1045191454.html
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suudi arabistan, umre, kovid-19, koronavirüs aşısı

Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek

19:00 09.10.2021
© AP PhotoSuudi Arabistan - Umre
Suudi Arabistan - Umre - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© AP Photo
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Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.
Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.
Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.
Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan- Umre - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
YAŞAM
Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için aylık 2 milyon kişiyi kabul edecek
8 Ağustos, 09:08
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