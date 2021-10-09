https://tr.sputniknews.com/20211009/suudi-arabistan-sadece-2-doz-kovid-19-asisi-olanlara-umre-izni-verecek-1049672553.html

Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek

Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek

Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T19:00+0300

2021-10-09T19:00+0300

2021-10-09T19:00+0300

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suudi arabistan

umre

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210808/suudi-arabistan-umre-ziyaretleri-icin-aylik-2-milyon-kisiyi-kabul-edecek-1045191454.html

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suudi arabistan, umre, kovid-19, koronavirüs aşısı