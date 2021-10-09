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https://tr.sputniknews.com/20211009/suudi-arabistandaki-kral-abdullah-havalimanina-roket-dustu-5-yarali-1049662171.html
Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü: 5 yaralı
Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü: 5 yaralı
Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı bir roketin Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T01:18+0300
2021-10-09T01:19+0300
dünya
suudi arabistan
roketli saldırı
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Koalisyon sözcüsü Türki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin attığı roketin Cazan'daki Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına düştüğünü belirtti.Maliki, Suudi Arabistanlı ya da farklı uyruklardan binlerce kişinin kullandığı havalimanına yönelik saldırıda, ilk belirlemelere göre, yolculardan ve havalimanı çalışanlarından 5 kişinin yaralandığını kaydetti.Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
suudi arabistan
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suudi arabistan, roketli saldırı

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü: 5 yaralı

01:18 09.10.2021 (güncellendi: 01:19 09.10.2021)
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© AA
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Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı bir roketin Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu.
Koalisyon sözcüsü Türki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin attığı roketin Cazan'daki Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına düştüğünü belirtti.
Maliki, Suudi Arabistanlı ya da farklı uyruklardan binlerce kişinin kullandığı havalimanına yönelik saldırıda, ilk belirlemelere göre, yolculardan ve havalimanı çalışanlarından 5 kişinin yaralandığını kaydetti.
Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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