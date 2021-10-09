https://tr.sputniknews.com/20211009/taliban-yetkilisi-abd-ile-iliskilerde-yeni-bir-sayfa-acma-konusunda-gorustuklerini-acikladi-1049674877.html
Taliban yetkilisi, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunda görüştüklerini açıkladı
Taliban yetkilisi, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunda görüştüklerini açıkladı
Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin 'Dışişleri Bakan Vekili' Emirhan Muttaki, ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde 'yeni bir sayfa... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T21:31+0300
2021-10-09T21:31+0300
2021-10-09T21:44+0300
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Taliban yetkilisi Muttaki, Al Jazeera televizyonuna Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve Taliban yetkilileri arasında yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Muttaki, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunu görüştüklerini ve insani yardım konusuna öncelik verdiklerini kaydetti.ABD'nin Afganistan Merkez Bankası rezervlerine koyduğu engelin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade eden Muttaki, ABD'nin Afganistan halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.Muttaki, ayrıca Taliban yetkililerinin Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşeceği bilgisini de verdi.Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, AP'ye verdiği demeçte, üst düzey ABD ve Taliban yetkililerinin bugün ve yarın yapacağı görüşmelerde Doha Anlaşması'nı gözden geçireceğini kaydetmişti.Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211008/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1049643060.html
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Taliban yetkilisi, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunda görüştüklerini açıkladı
21:31 09.10.2021 (güncellendi: 21:44 09.10.2021)
Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin 'Dışişleri Bakan Vekili' Emirhan Muttaki, ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunun ele alındığını söyledi.
Taliban yetkilisi Muttaki, Al Jazeera televizyonuna Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve Taliban yetkilileri arasında yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Muttaki, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunu görüştüklerini ve insani yardım konusuna öncelik verdiklerini kaydetti.
ABD'nin Afganistan Merkez Bankası rezervlerine koyduğu engelin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade eden Muttaki, ABD'nin Afganistan halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.
Muttaki, ayrıca Taliban yetkililerinin Avrupa Birliği
temsilcileriyle görüşeceği bilgisini de verdi.
Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, AP'ye verdiği demeçte, üst düzey ABD ve Taliban yetkililerinin bugün ve yarın yapacağı görüşmelerde Doha Anlaşması'nı gözden geçireceğini kaydetmişti.
Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söylemişti.