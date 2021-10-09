https://tr.sputniknews.com/20211009/taliban-yetkilisi-abd-ile-iliskilerde-yeni-bir-sayfa-acma-konusunda-gorustuklerini-acikladi-1049674877.html

Taliban yetkilisi, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunda görüştüklerini açıkladı

Taliban yetkilisi, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunda görüştüklerini açıkladı

Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin 'Dışişleri Bakan Vekili' Emirhan Muttaki, ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde 'yeni bir sayfa... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T21:31+0300

2021-10-09T21:31+0300

2021-10-09T21:44+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

katar

taliban

doha

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049675051_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_4904d9cbeeaea2f4d2ce2d74a07419da.jpg

Taliban yetkilisi Muttaki, Al Jazeera televizyonuna Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve Taliban yetkilileri arasında yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Muttaki, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunu görüştüklerini ve insani yardım konusuna öncelik verdiklerini kaydetti.ABD'nin Afganistan Merkez Bankası rezervlerine koyduğu engelin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade eden Muttaki, ABD'nin Afganistan halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.Muttaki, ayrıca Taliban yetkililerinin Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşeceği bilgisini de verdi.Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, AP'ye verdiği demeçte, üst düzey ABD ve Taliban yetkililerinin bugün ve yarın yapacağı görüşmelerde Doha Anlaşması'nı gözden geçireceğini kaydetmişti.Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211008/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1049643060.html

afganistan

katar

doha

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, katar, taliban, doha, görüşme