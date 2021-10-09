https://tr.sputniknews.com/20211009/tbmm-baskani-sentop-pelosiyi-turkiyeye-davet-ettim-1049663050.html

TBMM Başkanı Şentop: Pelosi'yi Türkiye'ye davet ettim

TBMM Başkanı Şentop: Pelosi'yi Türkiye'ye davet ettim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T02:21+0300

2021-10-09T02:21+0300

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türkiye

abd

tbmm

nancy pelosi

mustafa şentop

g20

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da yapılan G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ardından İtalya'dan ayrılmadan önce Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Türk ve İtalyan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin (P20) iyi geçtiğini belirten Şentop, toplantılarda salgın süreci ve bu sürecin ortaya çıkarttığı ekonomik sorunlar, istihdama yönelik sorunlar, iklim değişikliği ve çevre konularının üzerinde durduklarını ayrıca Türkiye'nin de en çok etkilendiği konu olan göçü ele aldıklarını aktardı.G20 ülkelerine eyleme geçme çağrısı yapan Şentop, "G20 ülkelerinin ciddi sorumluluk taşıdığını düşünüyoruz. Bir kere G20 ülkeleri dünya nüfusunun yüzde 70'inine yakınını barındıran ülkeler. Dünyanın ekonomik imkanlarının çok büyük bir oranda sahibi bulunan ülkeler. Bu sorunlarla ilgili olarak aralarında istişare etmeleri önemli ama yeterli değil, çözüm için harekete geçmeleri önemli" dedi.Türkiye ile İtalya arasında çok derin köklü ve tarihi ilişkiler olduğunu aktaran Şentop, şöyle devam etti:Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de kısa süre önce onaylanmasının P20 Zirvesi'nde gündeme gelip gelmediği sorulan Şentop, şu yanıtı verdi:P20 Zirvesi vesilesiyle pek çok ülkeden mevkidaşıyla ikili görüşmeler yaptığını aktaran Şentop, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile de görüştüğünü söyledi.TBMM Başkanı, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:'Doğu Akdeniz’in en önemli ülkelerinden biri Mısır, diğeri de Türkiye'Türkiye ile Mısır'ın yeniden yakınlaşması ve bunun bölgeye etkilerinin sorulması üzerine Şentop, şunları söyledi:'Libya’da halkın seçtiği bir hükümetin, Libya'yı yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz'Libya'da, 24 Aralık'ta seçimlerin yapılacağını ifade eden TBMM Başkanı, "Biz seçimlerin yapılmasını destekliyoruz, gerekli görüyoruz. Libya’da halkın seçtiği bir hükümetin, Libya'yı yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun Libya’nın siyasi ve toprak bütünlüğü çerçevesinde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Bu konuda, başta İtalya olmak üzere birçok ülkenin süreci desteklediğini, BM'nin kolaylaştırıcılığında bu sürecin yürüdüğünü ifade etmek isterim" dedi.Bu süreçte bazı ülkelerin Libya'da farklı tercihlerde bulunduğuna dikkati çeken Şentop, şöyle konuştu:Türkiye'nin barıştan yana olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:TBMM Başkanı, Afganistan'da bugün cuma namazı sırasında bir camideki patlamayla ilgili üzüntüsünü belirterek, "Orada vefat eden bizim din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür katliamlar, özellikle insanların fiziken en korunmasız hissettiği anlarda yapılan bu tür saldırıların hiçbir dinle, hiçbir anlayışla, insanlıkla bağdaşmayacağını ifade etmek isterim" dedi.Şentop, Afganistan'daki gelişmeler sonucunda ortaya bir hükümetin çıktığını ancak ülkede barışın, asayişin ve istikrarın sağlanması yolunda alınacak daha çok mesafe olduğunu söyledi.Göç riskine dikkati çeken Şentop, "Bütün ülkelerin buna dair endişeleri var. Türkiye tabii ki, en fazla endişe sahibi olması gereken ülke. Zira Türkiye, Suriye’den 4 milyon civarında göçmeni 10 yıldır barındıran bir ülke. Bu konuda maalesef Avrupa ülkelerinin sorumluluğun paylaşılması yönünde bir inisiyatif almadıklarını da üzülerek bu süreçlerde gördük. Herhangi bir ülke göçe sebebiyet veren işleri, olayları gerçekleştirse göçe sebebiyet veren sorunun müsebbibi olsa o ülkenin bunun sonuçlarına katlanması tabii olarak karşılanabilir" diye konuştu.Türkiye'nin gerek Suriye gerek Afganistan'da meydana gelen olaylarda göçe sebebiyet verecek tablonun ortaya çıkmasında hiçbir kusuru olmadığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

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abd, tbmm, nancy pelosi, mustafa şentop, g20