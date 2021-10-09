Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211009/turk-polislerinden-litvanyali-meslektaslarina-sahtecilik-egitimi-1049663324.html
Türk polislerinden Litvanyalı meslektaşlarına 'sahtecilik' eğitimi
Türk polislerinden Litvanyalı meslektaşlarına 'sahtecilik' eğitimi
İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Litvanyalı polislere pasaport kontrolü ve sahte evrakları anlamanın yollarını anlatan "Seyahat Belgeleri... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T02:25+0300
2021-10-09T02:25+0300
türkiye
eğitim
litvanya
polis
sahtecilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104229/81/1042298123_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2fde3499f15136fbad96ac4ea7e1bc15.jpg
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı uzmanları, Litvanyalı meslektaşlarına pasaport kontrolü ve sahte evrakları tespit etmenin yollarını anlatan Seyahat Belgeleri Sahteciliği Temel Eğitimi kursu verdi.Medininkai’deki Sınır Muhafızları Okulu’nda Litvanya Devlet Hudut Güvenlik Servisi görevlilerine yönelik "Seyahat Belgeleri Sahteciliği Temel Eğitimi" kursu 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Litvanya’da verilen eğitim kursuna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'ndan 18 memur ve Litvanya Polisi Suç Soruşturma Merkezinin Belge Soruşturma Bölümünden bir uzman katıldı.Türk memurlar, Litvanyalı meslektaşlarına pasaport kontrolünün temel ilkelerini ve sahtekarlığı tespit etmenin yollarını, belge fotoğraflarının sahteciliğe karşı nasıl korunduğunu ve bu tür vakaların nasıl tanınacağını ve uluslararası güvenli belge standartlarını ve sahte belgelerde baskı tekniğinin nasıl kullanıldığını gösterdi.Litvanyalı memurlar, Schengen vizesi ve Türk pasaportunun özellikleri, vize güvenliği ve başvuruları hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu.Eğitim programının sona ermesi vesilesiyle bugün düzenlenen töreni takiben, programa katılan 19 Litvanyalı yetkiliye, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan tarafından sertifikaları verildi.
türkiye
litvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104229/81/1042298123_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a29cff5c6cd5cb5ef07dd39e1d2a4fd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eğitim, litvanya, polis, sahtecilik

Türk polislerinden Litvanyalı meslektaşlarına 'sahtecilik' eğitimi

02:25 09.10.2021
© AApasaport
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© AA
Abone ol
İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Litvanyalı polislere pasaport kontrolü ve sahte evrakları anlamanın yollarını anlatan "Seyahat Belgeleri Sahteciliği Temel Eğitimi"ni verdi. Eğitimler 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı uzmanları, Litvanyalı meslektaşlarına pasaport kontrolü ve sahte evrakları tespit etmenin yollarını anlatan Seyahat Belgeleri Sahteciliği Temel Eğitimi kursu verdi.
Medininkai’deki Sınır Muhafızları Okulu’nda Litvanya Devlet Hudut Güvenlik Servisi görevlilerine yönelik "Seyahat Belgeleri Sahteciliği Temel Eğitimi" kursu 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Litvanya’da verilen eğitim kursuna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'ndan 18 memur ve Litvanya Polisi Suç Soruşturma Merkezinin Belge Soruşturma Bölümünden bir uzman katıldı.
Türk memurlar, Litvanyalı meslektaşlarına pasaport kontrolünün temel ilkelerini ve sahtekarlığı tespit etmenin yollarını, belge fotoğraflarının sahteciliğe karşı nasıl korunduğunu ve bu tür vakaların nasıl tanınacağını ve uluslararası güvenli belge standartlarını ve sahte belgelerde baskı tekniğinin nasıl kullanıldığını gösterdi.
Litvanyalı memurlar, Schengen vizesi ve Türk pasaportunun özellikleri, vize güvenliği ve başvuruları hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu.
Eğitim programının sona ermesi vesilesiyle bugün düzenlenen töreni takiben, programa katılan 19 Litvanyalı yetkiliye, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan tarafından sertifikaları verildi.
300000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:25Türk polislerinden Litvanyalı meslektaşlarına 'sahtecilik' eğitimi
02:21TBMM Başkanı Şentop: Pelosi'yi Türkiye'ye davet ettim
01:50Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de
01:45Biden 'Havana Kanunu'nu imzaladı
01:35Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı
01:34Metiner: Ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir
01:21Sibirya'da Rönesans Holding'in inşa ettiği gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi
01:18Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü: 5 yaralı
01:09Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu
01:05Eski eşini öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak
01:02Financial Times: Merkez Bankası Başkanının işten çıkarılacağı söylentisi Türk Lirasını salladı
01:00Dolar, 8.99 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
00:43Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı
00:31Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı
00:0914. kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti
00:08Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde salgınının sona ermesinden 5 ay sonra Ebola vakası tespit edildi
DünUluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü
Dünİki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi
DünAdalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye işleminin yasal olmadığı' yazısı
DünRus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Fethiye'de konser verdi