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Türk sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu
Türk sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu
Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazandı. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T20:18+0300
2021-10-09T20:18+0300
2021-10-09T20:18+0300
spor
türkiye judo federasyonu
bronz madalya
hilal öztürk
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Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda ferdi karşılaşmalar tamamlandı.Kadınlar +78 kiloda ilk turu bay geçen Hilal Öztürk, ikinci turda Meksikalı Priscila Martinez'i, çeyrek finalde Fransız Lea Fontanie'yi yenerek yarı finale yükseldi.Bu turda Fransız Coralie Hayme'ye yenilen Öztürk, bronz madalya müsabakasında Venezuelalı Amarantha Urdaneta'yı mağlup etti ve sıkletinde dünya üçüncüsü oldu.Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan ve ilk turda Hint Ysah Ghangas'ı yenen Münir Ertuğ, Alman Losseni Kone ile yaptığı ikinci tur maçını kaybetti.Şampiyonanın son gününde yarın erkek Türk judocular takım müsabakalarına çıkacak.
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türkiye judo federasyonu, bronz madalya, hilal öztürk
Türk sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu
Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda ferdi karşılaşmalar tamamlandı.
Kadınlar +78 kiloda ilk turu bay geçen
Hilal Öztürk, ikinci turda Meksikalı Priscila Martinez'i, çeyrek finalde Fransız Lea Fontanie'yi yenerek yarı finale yükseldi.
Bu turda Fransız Coralie Hayme'ye yenilen Öztürk, bronz madalya müsabakasında Venezuelalı Amarantha Urdaneta'yı mağlup etti ve sıkletinde dünya üçüncüsü oldu.
Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan ve ilk turda Hint Ysah Ghangas'ı yenen Münir Ertuğ, Alman Losseni Kone ile yaptığı ikinci tur maçını kaybetti.
Şampiyonanın son gününde yarın erkek Türk judocular takım müsabakalarına çıkacak.