Türkiye'de kaç Suriyeli sığınmacı yaşıyor?

Müdürlüğün eylül sonu itibarıyla güncellediği resmi verilere göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 715 bin 913’e yükseldi.Suriyelilerin en çok yaşadığı üç il sırasıyla İstanbul (532 bin 726), Gaziantep (457 bin 890) ve Hatay (436 bin 861) oldu.Geçici barınma merkezlerinde de en dolu kapasiteye sahipli tesisler ise Adana, Kahramanmaraş ve Hatay’da yer alıyor.Bire bir değişim anlaşması kapsamında da Türkiye’den çıkan Suriyeli sayısı 30 bin 219 oldu. Bu uygulamaya göre, Yunan adalarından Türkiye’ye geri gönderilmesine karar verilen her Suriyeli karşılığında Türkiye’deki bir Suriyeli de AB ülkelerine yerleştiriliyor. Uygulama kapsamında en fazla Suriyeli değişimi Almanya ile gerçekleştirildi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısına dair yeni verileri açıkladı.
Müdürlüğün eylül sonu itibarıyla güncellediği resmi verilere göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 715 bin 913’e yükseldi.
Suriyelilerin en çok yaşadığı üç il sırasıyla İstanbul (532 bin 726), Gaziantep (457 bin 890) ve Hatay (436 bin 861) oldu.
Geçici barınma merkezlerinde de en dolu kapasiteye sahipli tesisler ise Adana, Kahramanmaraş ve Hatay’da yer alıyor.
Bire bir değişim anlaşması kapsamında da Türkiye’den çıkan Suriyeli sayısı 30 bin 219 oldu. Bu uygulamaya göre, Yunan adalarından Türkiye’ye geri gönderilmesine karar verilen her Suriyeli karşılığında Türkiye’deki bir Suriyeli de AB ülkelerine yerleştiriliyor. Uygulama kapsamında en fazla Suriyeli değişimi Almanya ile gerçekleştirildi.