https://tr.sputniknews.com/20211009/tuzla-belediye-baskani-yazicidan-mercedes-takimina-yanit-1049674256.html

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Formula 1'de antrenman sırasında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımının sosyal medyadan Tuzla Belediyesi yol... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

tuzla

şadi yazıcı

mercedes

antrenman

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Mercedes Takımı'nın antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesi'nin araçlarının görsellerini kullanarak paylaşması üzerine Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Yazıcı, paylaşımında, "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" ifadelerine yer verdi.

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tuzla, şadi yazıcı, mercedes, antrenman