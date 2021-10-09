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https://tr.sputniknews.com/20211009/tuzla-belediye-baskani-yazicidan-mercedes-takimina-yanit-1049674256.html
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Formula 1'de antrenman sırasında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımının sosyal medyadan Tuzla Belediyesi yol... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T20:41+0300
2021-10-09T20:41+0300
2021-10-09T20:41+0300
yaşam
tuzla
şadi yazıcı
mercedes
antrenman
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Mercedes Takımı'nın antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesi'nin araçlarının görsellerini kullanarak paylaşması üzerine Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Yazıcı, paylaşımında, "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" ifadelerine yer verdi.
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Formula 1'de antrenman sırasında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımının sosyal medyadan Tuzla Belediyesi yol süpürme araçlarını paylaşmasına yanıt verdi.
Mercedes Takımı'nın antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesi'nin araçlarının görsellerini kullanarak paylaşması üzerine Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yazıcı, paylaşımında,
"Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" ifadelerine yer verdi.