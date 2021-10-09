https://tr.sputniknews.com/20211009/unlu-rus-doktor-kovid-19-asisi-olan-bazi-hastalarin-neden-yogun-bakima-alinabildigini-acikladi-1049675591.html
Ünlü Rus doktor, Kovid-19 aşısı olan bazı hastaların neden yoğun bakıma alınabildiğini açıkladı
Ünlü Rus doktor, Kovid-19 aşısı olan bazı hastaların neden yoğun bakıma alınabildiğini açıkladı
Ünlü Rus doktor Myasnikov, koronavirüse karşı aşılanan hastaların neredeyse hiçbir zaman yoğun bakıma düşmediklerini, aynı zamanda bu tür nadir vakaların her... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T22:04+0300
2021-10-09T22:04+0300
2021-10-09T22:04+0300
koronavirüs
rusya
yoğun bakım
aleksandr myasnikov
koronavirüs aşısı
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Rus doktor ve televizyon sunucusu Aleksandr Myasnikov, Veçernyaya Moskva gazetesine demecinde Kovid-19 aşılarını yaptıran hastaların neredeyse hiçbir zaman yoğun bakıma düşmediklerini, aynı zamanda bu tür nadir vakaların her birinin ayrı araştırılması gerektiğini ifade etti."Örneğin ciddi rahatsızlıkları, onkolojisi olan yaşlı kişiler söz konusu olabilir" diyen Myasnikov, durumu ağır olan hastaların her zaman enfeksiyon kapmanın sonucu yaşamlarını yitirdiklerini dile getirdi.Eskiden pnömokok, grip gibi enfeksiyonların olduğuna, bugün ise Kovid-19 görüldüğüne dikkat çeken Myasnikov, aynı zamanda aşıların hastalıktan kaçınmanın veya seyrini hafifletmenin en iyi yolu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.Hiçbir aşının yüzde 100 etkili olmadığını sözlerine ekleyen Myasnikov, ancak aşı yaptırmış olan kişilerin ‘çok nadir durumlarda hastalandığını ve öldüğünü’, aşılanmamış kişilerde sıklıkla zatürrenin, örneğin bakteriyel pnömoni gibi farklı bir hastalığın da gelişmesiyle ağırlaştığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210917/yeni-arastirma-sputnik-v-asisinin-delta-varyantina-karsi-yuksek-etkinligini-kanitlandi-1048980465.html
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rusya, yoğun bakım, aleksandr myasnikov, koronavirüs aşısı
Ünlü Rus doktor, Kovid-19 aşısı olan bazı hastaların neden yoğun bakıma alınabildiğini açıkladı
Ünlü Rus doktor Myasnikov, koronavirüse karşı aşılanan hastaların neredeyse hiçbir zaman yoğun bakıma düşmediklerini, aynı zamanda bu tür nadir vakaların her birinin ayrı araştırılması gerektiğini ifade etti.
Rus doktor ve televizyon sunucusu Aleksandr Myasnikov, Veçernyaya Moskva gazetesine demecinde Kovid-19 aşılarını yaptıran hastaların neredeyse hiçbir zaman yoğun bakıma düşmediklerini, aynı zamanda bu tür nadir vakaların her birinin ayrı araştırılması gerektiğini ifade etti.
"Örneğin ciddi rahatsızlıkları, onkolojisi olan yaşlı kişiler söz konusu olabilir" diyen Myasnikov, durumu ağır olan hastaların her zaman enfeksiyon kapmanın sonucu yaşamlarını yitirdiklerini dile getirdi.
Eskiden pnömokok, grip gibi enfeksiyonların olduğuna, bugün ise Kovid-19 görüldüğüne dikkat çeken Myasnikov, aynı zamanda aşıların hastalıktan kaçınmanın veya seyrini hafifletmenin en iyi yolu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.
Hiçbir aşının yüzde 100 etkili olmadığını sözlerine ekleyen Myasnikov, ancak aşı yaptırmış olan kişilerin ‘çok nadir durumlarda hastalandığını ve öldüğünü’, aşılanmamış kişilerde sıklıkla zatürrenin, örneğin bakteriyel pnömoni gibi farklı bir hastalığın da gelişmesiyle ağırlaştığını ifade etti.