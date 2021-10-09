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Venezüella Dışişleri Bakanı Plasencia: Türkiye ile ticaret hacmini yukarıya çekmek için çalışmalıyız
Venezüella Dışişleri Bakanı Plasencia: Türkiye ile ticaret hacmini yukarıya çekmek için çalışmalıyız
Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, "Ekonomilerimizin boyutları ve ülkelerimizin potansiyeli 5 milyar dolar ticaret hacmi kabul edilebilir ama bu bir... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T14:55+0300
2021-10-09T14:55+0300
politika
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
venezüella
venezüella dışişleri bakanlığı
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Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.İlk ikili yurt dışı ziyaretinin, Türkiye'ye olmasının bir gurur olduğunu belirten Plasencia, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derin olduğunu söyledi.Plasencia, iki ülke arasında bir anlaşma çerçevesinin bulunduğunu vurgulayarak ikili ilişkilerin derinleşmesi ve iki ülke ticari etkileşiminin de büyümesi gerektiğini dile getirdi.Venezüella Dışişleri Bakanı Plasencia, şöyle devam etti:"Ekonomilerimizin boyutları ve ülkelerimizin potansiyeli 5 milyar dolar ticaret hacmi kabul edilebilir ama bu bir sınır değil. Bunu da yukarıya çekme yönünde çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve partisinin yönetiminde Türkiye, bölgesinde lider bir ülke, uluslararası da bir lider aynı zamanda. Venezüella da bölgesinde öncü bir ülke ve Venezüella'nın da çok büyük zenginlikleri ve potansiyeli var, Türkiye'nin önemli bir müttefiki olmak istiyor."Venezüella Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecekBakan Çavuşoğlu'yla bazı konuları görüştüklerini, üç önemli anlaşma imzaladıklarını aktaran Plasencia, Başkan yardımcıları ve ülkesinin Maliye Bakanı'nın yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret etmeyi öngördüklerini söyledi.Plasencia, New York'ta mevkidaşı Çavuşoğlu'yla önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini ve genel olarak çerçeveleri değerlendirdiklerini belirterek "Bölgede bizi ilgilendiren konuları konuştuk. Orta Doğu bölgesi, Orta Asya ve Avrupa bölgelerini ve daha sonra da Güney Amerika, Orta Amerika'yı değerlendirdik. Biz iki ülke olarak bölgelerimizde öncüleriz ve karar alım noktasında da önemli bir yere sahibiz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'na, ülkesine karşı tek taraflı zorlayıcı tedbirlere karşı verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Plasencia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin kendilerine verdiği destek için de teşekkür etti.Plasencia, gelecek ay ülkesinde bölgesel ve yerel seçimlerin olacağını, bu seçimde hem belediye başkanlarının hem de valilerin seçileceğini ve bu seçimde 7 bin adayın bulunduğunu kaydetti.Avrupa Birliğinin (AB) seçimlere bir gözlem heyeti göndereceğini belirten Plasencia, Türkiye'yi de bu seçimlere gözlem heyeti göndermesi için davet ettiklerini söyledi.Plasencia, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 60. yıl dönümü toplantısı için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gideceklerini aktardı.Venezüella'daki iktidar ile muhalefet arasındaki müzakere süreciÜlkesindeki iktidar ile muhalefet arasındaki diyalog sürecinin çok iyi gittiğine işaret eden Plasencia, 4. tur toplantıyı Mexico City'de yapacaklarını ifade etti.Plasencia, diyalog sürecine Rusya ve Hollanda'nın doğrudan dahil olduğunu vurgulayarak "Bu sürecin içinde bir protokol hazırlanması düzenleniyor. Bu protokolün amacı da dost ülkelerin dahil olması. Türkiye de ilgisini dile getirdi aynı zamanda zaten bu katılım için biz Türkiye'yi davet ettik. Türkiye’nin bu süreçte olması bizim için bir onur olur" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye’nin bu süreçte var olmasının önemli olduğunu belirttiklerini ve bunun faydalı olacağını söyleyen Plasencia, sürecin devam ettiğini ve başarılı gittiğini, bir başlangıç mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.
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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, venezüella, venezüella dışişleri bakanlığı

Venezüella Dışişleri Bakanı Plasencia: Türkiye ile ticaret hacmini yukarıya çekmek için çalışmalıyız

14:55 09.10.2021
© Flickr / Joseph RemedorVenezüella bayrağı
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© Flickr / Joseph Remedor
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Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, "Ekonomilerimizin boyutları ve ülkelerimizin potansiyeli 5 milyar dolar ticaret hacmi kabul edilebilir ama bu bir sınır değil. Bunu da yukarıya çekme yönünde çalışmalıyız" dedi.
Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İlk ikili yurt dışı ziyaretinin, Türkiye'ye olmasının bir gurur olduğunu belirten Plasencia, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derin olduğunu söyledi.
Plasencia, iki ülke arasında bir anlaşma çerçevesinin bulunduğunu vurgulayarak ikili ilişkilerin derinleşmesi ve iki ülke ticari etkileşiminin de büyümesi gerektiğini dile getirdi.
Venezüella Dışişleri Bakanı Plasencia, şöyle devam etti:
"Ekonomilerimizin boyutları ve ülkelerimizin potansiyeli 5 milyar dolar ticaret hacmi kabul edilebilir ama bu bir sınır değil. Bunu da yukarıya çekme yönünde çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve partisinin yönetiminde Türkiye, bölgesinde lider bir ülke, uluslararası da bir lider aynı zamanda. Venezüella da bölgesinde öncü bir ülke ve Venezüella'nın da çok büyük zenginlikleri ve potansiyeli var, Türkiye'nin önemli bir müttefiki olmak istiyor."

Venezüella Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu'yla bazı konuları görüştüklerini, üç önemli anlaşma imzaladıklarını aktaran Plasencia, Başkan yardımcıları ve ülkesinin Maliye Bakanı'nın yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret etmeyi öngördüklerini söyledi.
Plasencia, New York'ta mevkidaşı Çavuşoğlu'yla önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini ve genel olarak çerçeveleri değerlendirdiklerini belirterek "Bölgede bizi ilgilendiren konuları konuştuk. Orta Doğu bölgesi, Orta Asya ve Avrupa bölgelerini ve daha sonra da Güney Amerika, Orta Amerika'yı değerlendirdik. Biz iki ülke olarak bölgelerimizde öncüleriz ve karar alım noktasında da önemli bir yere sahibiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'na, ülkesine karşı tek taraflı zorlayıcı tedbirlere karşı verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Plasencia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin kendilerine verdiği destek için de teşekkür etti.
Plasencia, gelecek ay ülkesinde bölgesel ve yerel seçimlerin olacağını, bu seçimde hem belediye başkanlarının hem de valilerin seçileceğini ve bu seçimde 7 bin adayın bulunduğunu kaydetti.
Avrupa Birliğinin (AB) seçimlere bir gözlem heyeti göndereceğini belirten Plasencia, Türkiye'yi de bu seçimlere gözlem heyeti göndermesi için davet ettiklerini söyledi.
Plasencia, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 60. yıl dönümü toplantısı için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gideceklerini aktardı.

Venezüella'daki iktidar ile muhalefet arasındaki müzakere süreci

Ülkesindeki iktidar ile muhalefet arasındaki diyalog sürecinin çok iyi gittiğine işaret eden Plasencia, 4. tur toplantıyı Mexico City'de yapacaklarını ifade etti.
Plasencia, diyalog sürecine Rusya ve Hollanda'nın doğrudan dahil olduğunu vurgulayarak "Bu sürecin içinde bir protokol hazırlanması düzenleniyor. Bu protokolün amacı da dost ülkelerin dahil olması. Türkiye de ilgisini dile getirdi aynı zamanda zaten bu katılım için biz Türkiye'yi davet ettik. Türkiye’nin bu süreçte olması bizim için bir onur olur" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin bu süreçte var olmasının önemli olduğunu belirttiklerini ve bunun faydalı olacağını söyleyen Plasencia, sürecin devam ettiğini ve başarılı gittiğini, bir başlangıç mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.
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