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https://tr.sputniknews.com/20211010/112-acil-cagri-merkezlerine-gectigimiz-yil-60-milyon-asilsiz-cagri-yapildi-1049689093.html
112 Acil Çağrı Merkezleri'ne geçtiğimiz yıl 60 milyon asılsız çağrı yapıldı
112 Acil Çağrı Merkezleri'ne geçtiğimiz yıl 60 milyon asılsız çağrı yapıldı
112 Acil Çağrı Merkezleri'ne 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken, bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69’u asılsız oldu. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T16:47+0300
2021-10-10T16:47+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
çağrı
asılsız ihbar
112 acil çağrı merkezi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm acil numaraların 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde toplanması ile 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrının karşılandığı belirtildi.Vatandaşların acil durumlarda 112'den yardım isteyebildikleri ‘112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, “112 Acil Çağrı Merkezleri'nin yaygınlaştırılmasıyla birlikte 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı. Bakanlığımız, acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112'de birleştirmişti. Bu kapsamda illerde teknolojiye uygun 112 Acil Çağrı Merkezleri inşa edildi. Geçen yıl 53 ilde faaliyete başlayan bu merkezler, 2021 Haziran ayı itibarıyla 81 ilde yaygınlaştırıldı. Ülke genelinde 112'lerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı” denildi.Yapılan açıklamaya göre vatandaşların acil durumlarında aradıkları 112 Çağrı Merkezlerine gelen aramaların yarısından fazlasını asılsız çağrılar oluşturdu. 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken, bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69’u asılsız oldu. Asılsız çağrıları telefon denemek, yemek siparişi vermek isteyenlerin yanı sıra ‘İzolasyonda dışarı çıkabilir miyim?’ diye arayanlar oluşturdu.
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içişleri bakanlığı, çağrı, asılsız ihbar, 112 acil çağrı merkezi

112 Acil Çağrı Merkezleri'ne geçtiğimiz yıl 60 milyon asılsız çağrı yapıldı

16:47 10.10.2021
© AA112 Acil Çağrı Merkezi
112 Acil Çağrı Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© AA
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112 Acil Çağrı Merkezleri'ne 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken, bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69’u asılsız oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm acil numaraların 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde toplanması ile 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrının karşılandığı belirtildi.
Vatandaşların acil durumlarda 112'den yardım isteyebildikleri ‘112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, “112 Acil Çağrı Merkezleri'nin yaygınlaştırılmasıyla birlikte 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı. Bakanlığımız, acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112'de birleştirmişti. Bu kapsamda illerde teknolojiye uygun 112 Acil Çağrı Merkezleri inşa edildi. Geçen yıl 53 ilde faaliyete başlayan bu merkezler, 2021 Haziran ayı itibarıyla 81 ilde yaygınlaştırıldı. Ülke genelinde 112'lerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı” denildi.
Yapılan açıklamaya göre vatandaşların acil durumlarında aradıkları 112 Çağrı Merkezlerine gelen aramaların yarısından fazlasını asılsız çağrılar oluşturdu. 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken, bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69’u asılsız oldu. Asılsız çağrıları telefon denemek, yemek siparişi vermek isteyenlerin yanı sıra ‘İzolasyonda dışarı çıkabilir miyim?’ diye arayanlar oluşturdu.
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