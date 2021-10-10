https://tr.sputniknews.com/20211010/2-pitbull-saldirdiklari-kopegi-oldurdu-sahibi-ve-kedisini-yaraladi-1049684951.html

2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı

2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı

İzmir'in Menderes ilçesinde İlhami Küçük'e ait 2 pitbull, Murat Turan'ın Leo isimli köpeğine saldırıp öldürdü. Saldırıda kedisi ve kendisi de yaralanan... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T13:25+0300

2021-10-10T13:25+0300

2021-10-10T13:25+0300

türkiye

izmir

saldırı

kedi

köpek

para cezası

pitbull

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5 Mayıs 2020'de İzmir Menderes’te gerçekleşen olayda, Turan ailesinin aynı zamanda işyeri olarak kullandığı konutun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Küçük'ün 2 pitbull cinsi köpeği, tasmasız şekilde Turan ailesine ait bahçeye girip pekinez cinsi Leo isimli köpeğe saldırdı.Bu sırada bahçede bulunan Mitat Dalar, köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı, kayınpederi Murat Turan'ı arayıp durumu haber verdi. Ölen Leo'yu almak için bahçeye gelen Turan'a pitbullardan biri saldırdı. Köpeğin altında kalan Turan'ı kedisi ile eşi kurtarırken, Nazar isimli kedi de saldırıda yaralandı. Parmağından yaralanan Turan, karakola giderek şikayetçi oldu.2 bin 500 lira para cezasıSuç duyurusu üzerine pitbull cinsi köpeklerin sahibi İlhami Küçük hakkında Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Temmuz ayında görülen davaya sanık İlhami Küçük ve şikayetçi Murat Turan katıldı. Duruşmada söz verilen Küçük, "Köpekler bana aittir ama bu kişiye saldırmadılar. Karşı tarafa zararlarını giderme teklifinde bulundum. Benden 5 bin lira para istediği için uzlaşamadık. Suçsuzum ve beraatımı talep ederim" dedi. Turan da mahkemede şikayetini yineledi. Mahkeme, Küçük'e 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verilmesine, sanığın ekonomik durumu ve yargılama sürecindeki iyi hali göz önüne alınarak 2 bin 500 lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.‘Boğuşma sırasında kedimiz yanımıza doğru gelince, köpek beni bırakıp onun peşine gitti’Yaşadığı korku dolu anları anlatan Turan, şunları söyledi:‘Hepimizin psikolojisi bozuldu’Psikolojik olarak zor günler yaşadıklarını belirten Turan, "Olayın ardından burayı tamamen boşalttık. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Leo bizim evladımız gibiydi. 3 senedir birlikteydik. Bu olay, bizi çok üzdü ve yıprattı. Açtığım davayı kazandım. Bir de tazminat davası açacağım. Bu köpekler çok tehlikeli ve saldırganlar. Bunu bizzat yaşadım. Size saldırdığı anda durdurmanız çok zor oluyor. Zaten bu cins köpekler yasaklı olarak geçiyor. Bu cinslerin toplatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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izmir, saldırı, kedi, köpek, para cezası, pitbull