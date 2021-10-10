Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211010/2-pitbull-saldirdiklari-kopegi-oldurdu-sahibi-ve-kedisini-yaraladi-1049684951.html
2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
İzmir'in Menderes ilçesinde İlhami Küçük'e ait 2 pitbull, Murat Turan'ın Leo isimli köpeğine saldırıp öldürdü. Saldırıda kedisi ve kendisi de yaralanan... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T13:25+0300
2021-10-10T13:25+0300
türkiye
izmir
saldırı
kedi
köpek
para cezası
pitbull
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049684926_0:79:969:624_1920x0_80_0_0_157fdc3db9748e7f2065c825be49cf7a.jpg
5 Mayıs 2020'de İzmir Menderes’te gerçekleşen olayda, Turan ailesinin aynı zamanda işyeri olarak kullandığı konutun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Küçük'ün 2 pitbull cinsi köpeği, tasmasız şekilde Turan ailesine ait bahçeye girip pekinez cinsi Leo isimli köpeğe saldırdı.Bu sırada bahçede bulunan Mitat Dalar, köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı, kayınpederi Murat Turan'ı arayıp durumu haber verdi. Ölen Leo'yu almak için bahçeye gelen Turan'a pitbullardan biri saldırdı. Köpeğin altında kalan Turan'ı kedisi ile eşi kurtarırken, Nazar isimli kedi de saldırıda yaralandı. Parmağından yaralanan Turan, karakola giderek şikayetçi oldu.2 bin 500 lira para cezasıSuç duyurusu üzerine pitbull cinsi köpeklerin sahibi İlhami Küçük hakkında Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Temmuz ayında görülen davaya sanık İlhami Küçük ve şikayetçi Murat Turan katıldı. Duruşmada söz verilen Küçük, "Köpekler bana aittir ama bu kişiye saldırmadılar. Karşı tarafa zararlarını giderme teklifinde bulundum. Benden 5 bin lira para istediği için uzlaşamadık. Suçsuzum ve beraatımı talep ederim" dedi. Turan da mahkemede şikayetini yineledi. Mahkeme, Küçük'e 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verilmesine, sanığın ekonomik durumu ve yargılama sürecindeki iyi hali göz önüne alınarak 2 bin 500 lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.‘Boğuşma sırasında kedimiz yanımıza doğru gelince, köpek beni bırakıp onun peşine gitti’Yaşadığı korku dolu anları anlatan Turan, şunları söyledi:‘Hepimizin psikolojisi bozuldu’Psikolojik olarak zor günler yaşadıklarını belirten Turan, "Olayın ardından burayı tamamen boşalttık. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Leo bizim evladımız gibiydi. 3 senedir birlikteydik. Bu olay, bizi çok üzdü ve yıprattı. Açtığım davayı kazandım. Bir de tazminat davası açacağım. Bu köpekler çok tehlikeli ve saldırganlar. Bunu bizzat yaşadım. Size saldırdığı anda durdurmanız çok zor oluyor. Zaten bu cins köpekler yasaklı olarak geçiyor. Bu cinslerin toplatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049684926_14:0:953:704_1920x0_80_0_0_cf779e072b8e431f6f86cbe1f81d58d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, saldırı, kedi, köpek, para cezası, pitbull

2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı

13:25 10.10.2021
© DHA2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© DHA
Abone ol
İzmir'in Menderes ilçesinde İlhami Küçük'e ait 2 pitbull, Murat Turan'ın Leo isimli köpeğine saldırıp öldürdü. Saldırıda kedisi ve kendisi de yaralanan Turan'ın şikayetçi olduğu pitbull cinsi köpeklerin sahibi Küçük, 2 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
5 Mayıs 2020'de İzmir Menderes’te gerçekleşen olayda, Turan ailesinin aynı zamanda işyeri olarak kullandığı konutun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Küçük'ün 2 pitbull cinsi köpeği, tasmasız şekilde Turan ailesine ait bahçeye girip pekinez cinsi Leo isimli köpeğe saldırdı.
Bu sırada bahçede bulunan Mitat Dalar, köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı, kayınpederi Murat Turan'ı arayıp durumu haber verdi. Ölen Leo'yu almak için bahçeye gelen Turan'a pitbullardan biri saldırdı. Köpeğin altında kalan Turan'ı kedisi ile eşi kurtarırken, Nazar isimli kedi de saldırıda yaralandı. Parmağından yaralanan Turan, karakola giderek şikayetçi oldu.

2 bin 500 lira para cezası

Suç duyurusu üzerine pitbull cinsi köpeklerin sahibi İlhami Küçük hakkında Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Temmuz ayında görülen davaya sanık İlhami Küçük ve şikayetçi Murat Turan katıldı. Duruşmada söz verilen Küçük, "Köpekler bana aittir ama bu kişiye saldırmadılar. Karşı tarafa zararlarını giderme teklifinde bulundum. Benden 5 bin lira para istediği için uzlaşamadık. Suçsuzum ve beraatımı talep ederim" dedi. Turan da mahkemede şikayetini yineledi. Mahkeme, Küçük'e 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verilmesine, sanığın ekonomik durumu ve yargılama sürecindeki iyi hali göz önüne alınarak 2 bin 500 lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.

‘Boğuşma sırasında kedimiz yanımıza doğru gelince, köpek beni bırakıp onun peşine gitti’

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Turan, şunları söyledi:
"Ölen köpeğimi almaya gelmiştim. Arkamdan üzerime pitbull cinsi bir köpek atladı. Boğuşmaya başladık. Eşim de o sırada beni kurtarabilmek için eline geçen her şeyi köpeğe attı. Boğuşma sırasında kedimiz yanımıza doğru gelince, köpek beni bırakıp onun peşine gitti. Onu da bacağından yaraladı. Sesleri duyan ev sahipleri geldi. 'Komşuyuz, şikayetçi olmayın' dediler. Yanlışlıkla olmuştur düşüncesiyle önce şikayetçi olmadım. Ancak kameraları izledikten sonra bahçemde iki köpek olduğunu ve Leo'nun nasıl öldüğünü görünce şikayetçi oldum. O köpekler, başka zamanlarda da burada başıboş bir şekilde geziyordu."

‘Hepimizin psikolojisi bozuldu’

Psikolojik olarak zor günler yaşadıklarını belirten Turan, "Olayın ardından burayı tamamen boşalttık. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Leo bizim evladımız gibiydi. 3 senedir birlikteydik. Bu olay, bizi çok üzdü ve yıprattı. Açtığım davayı kazandım. Bir de tazminat davası açacağım. Bu köpekler çok tehlikeli ve saldırganlar. Bunu bizzat yaşadım. Size saldırdığı anda durdurmanız çok zor oluyor. Zaten bu cins köpekler yasaklı olarak geçiyor. Bu cinslerin toplatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
021005
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:2755 yıllık yumurta üreticisi daha ‘verimli’ olsunlar diye tavuklarına her gün Neşet Ertaş dinletiyor
14:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Gür'ün cenazesine katıldı
14:18‘Market kirlenmesin’ diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi
14:15ABD’de koronavirüsün kökenine ilişkin yeni iddia: Çinli madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabilir
14:06Malili aktivistten Macron’a yanıt: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı
13:59Mansur Yavaş 'en çılgın projesini’ açıkladı
13:50İmamoğlu'ndan Ankara Gar Katliamı paylaşımı: Teröre karşı insanlığa inancımızla, dimdik duracağız
13:38'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Nihal Yalçın: Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin
13:35Bahçeli'den ABD'ye tepki: Terör örgütleriyle mi müttefik, Türkiye ile mi?
13:27Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin
13:252 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
13:08Sosyal medyadan yapılan ‘soytarı’ yorumu hakaret sayıldı
13:01Çantası sıkışınca otobüs camını kıran gence, şoförden ‘geber ulan’ tepkisi
12:55‘Çocuk vaka sayılarında artış var’
12:45Prof. Dr. İlber Ortaylı: Merkezi hükümetle İBB arasındaki çatışma korkunç bir duruma geldi
12:39Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te
12:31Türkiye’de otomobil satışları düştü, lüks ve spor araç satışları ise yükseldi
12:27Avrupa'ya açılan sınır kapısında çöp yığınları: 'Çöp kutusu olmadığı için yol kenarına atıyoruz'
12:20TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı
12:16Rusya’da son 24 saatte 28 bin 647 yeni koronavirüs vakası saptandı