Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211010/55-yillik-yumurta-ureticisi-daha-verimli-olsunlar-diye-tavuklarina-her-gun-neset-ertas-dinletiyor-1049686479.html
55 yıllık yumurta üreticisi daha ‘verimli’ olsunlar diye tavuklarına her gün Neşet Ertaş dinletiyor
55 yıllık yumurta üreticisi daha ‘verimli’ olsunlar diye tavuklarına her gün Neşet Ertaş dinletiyor
İstanbul’da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan Cahit Şahin, daha nitelikli yumurta üretimi için tavuklarına her gün Muazzez Abacı ve Neşet Ertaş gibi... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T14:27+0300
2021-10-10T14:28+0300
yaşam
türkiye
yumurta
tavuk
neşet ertaş
üretim
verimlilik
muazzez abacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049686454_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_b66647977d67ba0f62b7819ebeaaf453.jpg
İstanbul'da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan 65 yaşındaki Cahit Şahin, yumurtanın niteliğini ve verimini arttırmak adına sıra dışı bir yönteme başvurdu. Şahin, yem verdiği esnada çeşitli şarkılar dinlettiği tavuklarının huzur ve sakinlik içerisinde yumurta üretimi yaptığını, böylece üretimdeki verimin arttığını belirtti.Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen Şahin, 'Müzik ruhun gıdasıdır' diyerek bu yöntemin daha farklı ve verimli olduğunu ifade etti.Tavuklarıyla her gün özenle ilgilenen Cahit Şahin, müziği kendisinin de sevdiğini, tavuklarının ruhlarının müzik eşliğinde dinlendiğini ve hayvanlarının bu yöntemle daha mutlu olduğunu belirterek, bu yöntemin yumurta üretimini olumlu anlamda etkilediğini dile getirdi.‘Müzik ruhun gıdasıdır ve tavuklar da müzikten anlar’Şahin, “Tavuklar önce yemini yer, suyunu içer. Suyunu içip karınları doyduktan sonra müzik sistemine geçer. Müzik ruhun gıdasıdır ve tavuklar da müzikten anlar. Müziği ben de çok seviyorum. Müzik kullanıldığı zaman verim artıyor ve kaliteli yem de kullanılırsa üretimde de verim artıyor. Tavuklar öncelikle Cüneyt Tan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Ceylan Avcı ve Sabahat Akkiraz'ın müziklerini çok dinliyorlar. Müzikle verim arttığı için 24 saatte çift yumurta alıyoruz” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049686454_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_5594ab98802563441722b1873d39d096.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, yumurta, tavuk, neşet ertaş, üretim, verimlilik, muazzez abacı

55 yıllık yumurta üreticisi daha ‘verimli’ olsunlar diye tavuklarına her gün Neşet Ertaş dinletiyor

14:27 10.10.2021 (güncellendi: 14:28 10.10.2021)
© İHA55 yıllık yumurta üreticisi daha ‘verimli’ olsunlar diye tavuklarına her gün Neşet Ertaş dinletiyor
55 yıllık yumurta üreticisi daha ‘verimli’ olsunlar diye tavuklarına her gün Neşet Ertaş dinletiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© İHA
Abone ol
İstanbul’da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan Cahit Şahin, daha nitelikli yumurta üretimi için tavuklarına her gün Muazzez Abacı ve Neşet Ertaş gibi sanatçıların şarkılarını dinletiyor.
İstanbul'da 55 yıldır yumurta üreticiliği yapan 65 yaşındaki Cahit Şahin, yumurtanın niteliğini ve verimini arttırmak adına sıra dışı bir yönteme başvurdu. Şahin, yem verdiği esnada çeşitli şarkılar dinlettiği tavuklarının huzur ve sakinlik içerisinde yumurta üretimi yaptığını, böylece üretimdeki verimin arttığını belirtti.
Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen Şahin, 'Müzik ruhun gıdasıdır' diyerek bu yöntemin daha farklı ve verimli olduğunu ifade etti.
Tavuklarıyla her gün özenle ilgilenen Cahit Şahin, müziği kendisinin de sevdiğini, tavuklarının ruhlarının müzik eşliğinde dinlendiğini ve hayvanlarının bu yöntemle daha mutlu olduğunu belirterek, bu yöntemin yumurta üretimini olumlu anlamda etkilediğini dile getirdi.

‘Müzik ruhun gıdasıdır ve tavuklar da müzikten anlar’

Şahin, “Tavuklar önce yemini yer, suyunu içer. Suyunu içip karınları doyduktan sonra müzik sistemine geçer. Müzik ruhun gıdasıdır ve tavuklar da müzikten anlar. Müziği ben de çok seviyorum. Müzik kullanıldığı zaman verim artıyor ve kaliteli yem de kullanılırsa üretimde de verim artıyor. Tavuklar öncelikle Cüneyt Tan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Ceylan Avcı ve Sabahat Akkiraz'ın müziklerini çok dinliyorlar. Müzikle verim arttığı için 24 saatte çift yumurta alıyoruz” diye konuştu.
001000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:34Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti
14:2755 yıllık yumurta üreticisi daha ‘verimli’ olsunlar diye tavuklarına her gün Neşet Ertaş dinletiyor
14:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Gür'ün cenazesine katıldı
14:18‘Market kirlenmesin’ diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi
14:15ABD’de koronavirüsün kökenine ilişkin yeni iddia: Çinli madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabilir
14:06Malili aktivistten Macron’a yanıt: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı
13:59Mansur Yavaş 'en çılgın projesini’ açıkladı
13:50İmamoğlu'ndan Ankara Gar Katliamı paylaşımı: Teröre karşı insanlığa inancımızla, dimdik duracağız
13:38'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Nihal Yalçın: Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin
13:35Bahçeli'den ABD'ye tepki: Terör örgütleriyle mi müttefik, Türkiye ile mi?
13:27Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin
13:252 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
13:08Sosyal medyadan yapılan ‘soytarı’ yorumu hakaret sayıldı
13:01Çantası sıkışınca otobüs camını kıran gence, şoförden ‘geber ulan’ tepkisi
12:55‘Çocuk vaka sayılarında artış var’
12:45Prof. Dr. İlber Ortaylı: Merkezi hükümetle İBB arasındaki çatışma korkunç bir duruma geldi
12:39Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te
12:31Türkiye’de otomobil satışları düştü, lüks ve spor araç satışları ise yükseldi
12:27Avrupa'ya açılan sınır kapısında çöp yığınları: 'Çöp kutusu olmadığı için yol kenarına atıyoruz'
12:20TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı