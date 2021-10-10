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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi
Bu yıl 58'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T00:52+0300
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altın portakal film festivali
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek Umutla Yeşerecek' sloganıyla gerçekleştirilen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.
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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi

00:52 10.10.2021
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Bu yıl 58'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek Umutla Yeşerecek' sloganıyla gerçekleştirilen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde Ulusal Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülün Aslı Akdağ aldı. Akdağ, ödülünü oğluyla birlikte aldı.
Festivalde Ulusal Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülün Aslı Akdağ aldı. Akdağ, ödülünü oğluyla birlikte aldı. - Sputnik Türkiye
1/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde Ulusal Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülün Aslı Akdağ aldı. Akdağ, ödülünü oğluyla birlikte aldı.
© AA / Orhan ÇiçekBu yıl 58'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Festivalde En İyi Belgesel ödülünü Volkan Üce aldı.
Bu yıl 58'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Festivalde En İyi Belgesel ödülünü Volkan Üce aldı. - Sputnik Türkiye
2/23
© AA / Orhan Çiçek
Bu yıl 58'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Festivalde En İyi Belgesel ödülünü Volkan Üce aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde Ulusal Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülün Aslı Akdağ aldı. Akdağ, ödülünü oğluyla birlikte aldı.
Festivalde Ulusal Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülün Aslı Akdağ aldı. Akdağ, ödülünü oğluyla birlikte aldı. - Sputnik Türkiye
3/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde Ulusal Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülün Aslı Akdağ aldı. Akdağ, ödülünü oğluyla birlikte aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde Ulusal Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülün Aslı Akdağ aldı.
Festivalde Ulusal Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülün Aslı Akdağ aldı. - Sputnik Türkiye
4/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde Ulusal Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülün Aslı Akdağ aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Elif Refiğ aldı.
Festivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Elif Refiğ aldı. - Sputnik Türkiye
5/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Elif Refiğ aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Elif Refiğ aldı.
Festivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Elif Refiğ aldı. - Sputnik Türkiye
6/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Elif Refiğ aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Ali Tansu Turhan (ortada) aldı. Turhan, ödül sevincini film ekibiyle paylaştı.
Festivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Ali Tansu Turhan (ortada) aldı. Turhan, ödül sevincini film ekibiyle paylaştı. - Sputnik Türkiye
7/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Ali Tansu Turhan (ortada) aldı. Turhan, ödül sevincini film ekibiyle paylaştı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Ali Tansu Turhan (ortada) aldı.
Festivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Ali Tansu Turhan (ortada) aldı. - Sputnik Türkiye
8/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Ali Tansu Turhan (ortada) aldı.
© AA / Orhan ÇiçekAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende konuşma yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye
9/23
© AA / Orhan Çiçek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende konuşma yaptı.
© AA / Orhan ÇiçekKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende konuşma yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye
10/23
© AA / Orhan Çiçek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende konuşma yaptı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülünü Selman Nacar aldı.
Festivalde, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülünü Selman Nacar aldı. - Sputnik Türkiye
11/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülünü Selman Nacar aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, Cahide Sonku ödülünü Ezgi Baldaş (ortada) ile Feride Çiçekoğlu (solda) aldı.
Festivalde, Cahide Sonku ödülünü Ezgi Baldaş (ortada) ile Feride Çiçekoğlu (solda) aldı. - Sputnik Türkiye
12/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, Cahide Sonku ödülünü Ezgi Baldaş (ortada) ile Feride Çiçekoğlu (solda) aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nihal Yalçın aldı. Yalçın'a ödülünü oyuncu Tamer Karadağlı verdi.
Festivalde, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nihal Yalçın aldı. Yalçın'a ödülünü oyuncu Tamer Karadağlı verdi. - Sputnik Türkiye
13/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nihal Yalçın aldı. Yalçın'a ödülünü oyuncu Tamer Karadağlı verdi.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Tarhan Karagöz aldı.
Festivalde, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Tarhan Karagöz aldı. - Sputnik Türkiye
14/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Tarhan Karagöz aldı.
© AA / Orhan ÇiçekEn İyi Film ödülünü kazanan 'Okul Tıraşı' filminin yönetmeni Ferit Karahan'a, ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Karahan, teşekkür konuşması yaptı.
En İyi Film ödülünü kazanan 'Okul Tıraşı' filminin yönetmeni Ferit Karahan'a, ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Karahan, teşekkür konuşması yaptı. - Sputnik Türkiye
15/23
© AA / Orhan Çiçek
En İyi Film ödülünü kazanan 'Okul Tıraşı' filminin yönetmeni Ferit Karahan'a, ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Karahan, teşekkür konuşması yaptı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü Özgür Eken aldı. Törene katılamayan Eken'in ödülünü film ekibinden Semih Kaplanoğlu aldı.
Festivalde, En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü Özgür Eken aldı. Törene katılamayan Eken'in ödülünü film ekibinden Semih Kaplanoğlu aldı. - Sputnik Türkiye
16/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü Özgür Eken aldı. Törene katılamayan Eken'in ödülünü film ekibinden Semih Kaplanoğlu aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, En İyi Müzik ödülünü Nikos Kypourgos aldı.
Festivalde, En İyi Müzik ödülünü Nikos Kypourgos aldı. - Sputnik Türkiye
17/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, En İyi Müzik ödülünü Nikos Kypourgos aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü Billur Turan (solda) aldı.
Festivalde, En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü Billur Turan (solda) aldı. - Sputnik Türkiye
18/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü Billur Turan (solda) aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Erdem Şenocak aldı. Törene katılmayan Şenocak'ın ödülünü film ekibinden Burak Çevik, oyuncu Erkan Petekkaya'dan aldı.
Festivalde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Erdem Şenocak aldı. Törene katılmayan Şenocak'ın ödülünü film ekibinden Burak Çevik, oyuncu Erkan Petekkaya'dan aldı. - Sputnik Türkiye
19/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Erdem Şenocak aldı. Törene katılmayan Şenocak'ın ödülünü film ekibinden Burak Çevik, oyuncu Erkan Petekkaya'dan aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, SİAD En İyi Film ödülünü Bembeyaz filmi ile Necip Çağhan Özdemir aldı.
Festivalde, SİAD En İyi Film ödülünü Bembeyaz filmi ile Necip Çağhan Özdemir aldı. - Sputnik Türkiye
20/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, SİAD En İyi Film ödülünü Bembeyaz filmi ile Necip Çağhan Özdemir aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, Film-Yön En İyi Yönetmen ödülünü Tayfun Pirselimoğlu aldı.
Festivalde, Film-Yön En İyi Yönetmen ödülünü Tayfun Pirselimoğlu aldı. - Sputnik Türkiye
21/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, Film-Yön En İyi Yönetmen ödülünü Tayfun Pirselimoğlu aldı.
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, Film-Yön En İyi Yönetmen ödülünü Tayfun Pirselimoğlu aldı.
Festivalde, Film-Yön En İyi Yönetmen ödülünü Tayfun Pirselimoğlu aldı. - Sputnik Türkiye
22/23
© AA / Orhan Çiçek
Festivalde, Film-Yön En İyi Yönetmen ödülünü Tayfun Pirselimoğlu aldı.
© AA / Orhan ÇiçekKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı tören sonunda ödül alanlar ve jüri üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı tören sonunda ödül alanlar ve jüri üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - Sputnik Türkiye
23/23
© AA / Orhan Çiçek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı tören sonunda ödül alanlar ve jüri üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.
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