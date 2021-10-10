https://tr.sputniknews.com/20211010/58-antalya-altin-portakal-film-festivalinin-kapanis-ve-odul-toreni-gerceklestirildi-1049678489.html

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi

Bu yıl 58'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T00:52+0300

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multimedya

antalya

altın portakal film festivali

ödül töreni

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek Umutla Yeşerecek' sloganıyla gerçekleştirilen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

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antalya, altın portakal film festivali, ödül töreni, mehmet nuri ersoy, фото