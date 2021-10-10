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ABD’de koronavirüsün kökenine ilişkin yeni iddia: Çinli madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabilir
ABD’de koronavirüsün kökenine ilişkin yeni iddia: Çinli madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabilir
ABD’deki Bioscience Resource Project şirketinin yetkilisi Jonathan Latham, koronavirüsün ilk başlarda 2012 yılında hastalanan Çinli bir madencinin vücudunda... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T14:15+0300
2021-10-10T14:15+0300
koronavirüs
abd
çin
virüs
araştırma
madenci
mutasyon
kovid-19
vücut
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Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD’deki Bioscience Resource Project şirketi İcra Direktörü Jonathan Latham, koronavirüsün ilk başlarda 2012 yılında hastalanan Çinli bir madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabileceği iddiasını ortaya attı.Habere göre Latham ayrıca, virüsün insan vücudunda uzun süre kalarak birçok kez gelişme ‘sıçrayışları’ yapabilmiş ve değişime uğrayabilmiş olacağını ifade etti.Latham, “Sars-Cov-2'yi (virüsü) üretmek için bir madencinin vücudunda yüzlerce mutasyon meydana geldi. Onlarca yıl (gelişim) yaklaşık olarak altı aya sığdı. Bizim teorimize göre, 2012 yılında gizemli bir hastalıktan sonra madencilerin akciğerlerinde benzer bir evrim meydana geldi, (Wuhan'daki laboratuvardan) virüs sızması ise salgın sırasında enfeksiyonu geçiren madencilerden alınan tıbbi bir örnekten meydana geldi” açıklamasında bulundu.2012 yılında Çin’in Yunnan eyaletindeki Mojiang Madeni’nde yarasa dışkısı temizleyen 6 madenci, Kovid-19’unkine çok benzeyen belirtilerle zatürreye yakalanmış, aralarından üçü hayatını kaybetmişti.
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abd, çin, virüs, araştırma, madenci, mutasyon, kovid-19, vücut

ABD’de koronavirüsün kökenine ilişkin yeni iddia: Çinli madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabilir

14:15 10.10.2021
© AFP 2021 / NOEL CELISÇin - Vuhan - koronavirüs
Çin - Vuhan - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© AFP 2021 / NOEL CELIS
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ABD’deki Bioscience Resource Project şirketinin yetkilisi Jonathan Latham, koronavirüsün ilk başlarda 2012 yılında hastalanan Çinli bir madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabileceğini ileri sürdü.
Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD’deki Bioscience Resource Project şirketi İcra Direktörü Jonathan Latham, koronavirüsün ilk başlarda 2012 yılında hastalanan Çinli bir madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabileceği iddiasını ortaya attı.
Habere göre Latham ayrıca, virüsün insan vücudunda uzun süre kalarak birçok kez gelişme ‘sıçrayışları’ yapabilmiş ve değişime uğrayabilmiş olacağını ifade etti.
Latham, “Sars-Cov-2'yi (virüsü) üretmek için bir madencinin vücudunda yüzlerce mutasyon meydana geldi. Onlarca yıl (gelişim) yaklaşık olarak altı aya sığdı. Bizim teorimize göre, 2012 yılında gizemli bir hastalıktan sonra madencilerin akciğerlerinde benzer bir evrim meydana geldi, (Wuhan'daki laboratuvardan) virüs sızması ise salgın sırasında enfeksiyonu geçiren madencilerden alınan tıbbi bir örnekten meydana geldi” açıklamasında bulundu.
2012 yılında Çin’in Yunnan eyaletindeki Mojiang Madeni’nde yarasa dışkısı temizleyen 6 madenci, Kovid-19’unkine çok benzeyen belirtilerle zatürreye yakalanmış, aralarından üçü hayatını kaybetmişti.
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