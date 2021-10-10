https://tr.sputniknews.com/20211010/ad-ve-soyad-degisikligi-basvurusu-e-devlette-1049684214.html

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. Soyadı değişikliğinden sonra ad ve soyadı değişikliği düzeltilmesine ilişkin başvurular da e-Devlet'ten... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T12:39+0300

2021-10-10T12:39+0300

2021-10-10T12:39+0300

türkiye

nüfus

e-devlet

başvuru

isim

ad ve soyad değişikliği

internet

e-devlet kapısı

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek 'İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması' hizmetini E-Devlet Kapısına taşıdı.Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı.Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

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nüfus, e-devlet, başvuru, isim, ad ve soyad değişikliği, internet, e-devlet kapısı