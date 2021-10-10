https://tr.sputniknews.com/20211010/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim-festivalde-ogrencilerle-asik-veyselin-turkusunu-soyledi-1049682786.html
Binali Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel’in türküsünü söyledi
Binali Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel’in türküsünü söyledi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Dumanlı Tabiat Parkı'nda bu sene 5.’si düzenlenen Dumanlı... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T11:09+0300
2021-10-10T11:09+0300
2021-10-10T11:10+0300
türkiye
binali yıldırım
erzincan
konser
festival
şarkı
türkü
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Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda bu yıl, Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali’nin 5’incisi gerçekleştirildi.Festivale, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Mehmet Makas, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.Yapılan konuşmaların ardından, festival kapsamında Türk bayrağı eşliğinde doğa yürüyüşü yapılarak, güreş müsabakaları, dağcılık, bisiklet turu, okçuluk, resim, oryantiring, off road, kano ve bir dizi etkinliklerle festival renkli görüntülere sahne oldu.Ses sanatçılarının sahne aldığı festivalde katılımcılar eğlenceli vakit geçirdiler.Festivalin konser kısmında sanatçı Soner Kabadayı sahne aldı. Konserde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptıktan sonra öğrencilerin arasına katılarak Aşık Veysel’in ‘Gidiyorum Gündüz Gece’ adlı türküsünü söyledi. Yıldırım, öğrencilerin yoğun sevgi seliyle karşılaştı.
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binali yıldırım, erzincan, konser, festival, şarkı, türkü
Binali Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel’in türküsünü söyledi
11:09 10.10.2021 (güncellendi: 11:10 10.10.2021)
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Dumanlı Tabiat Parkı'nda bu sene 5.’si düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde ‘kankalarım’ diye hitap ettiği üniversite öğrencileriyle Aşık Veysel’in ‘Gidiyorum Gündüz Gece’ adlı türküsünü söyledi.
Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda bu yıl, Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali’nin 5’incisi gerçekleştirildi.
Festivale, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Mehmet Makas, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından, festival kapsamında Türk bayrağı eşliğinde doğa yürüyüşü yapılarak, güreş müsabakaları, dağcılık, bisiklet turu, okçuluk, resim, oryantiring, off road, kano ve bir dizi etkinliklerle festival renkli görüntülere sahne oldu.
Ses sanatçılarının sahne aldığı festivalde katılımcılar eğlenceli vakit geçirdiler.
Festivalin konser kısmında sanatçı Soner Kabadayı sahne aldı. Konserde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptıktan sonra öğrencilerin arasına katılarak Aşık Veysel’in ‘Gidiyorum Gündüz Gece’ adlı türküsünü söyledi. Yıldırım, öğrencilerin yoğun sevgi seliyle karşılaştı.