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https://tr.sputniknews.com/20211010/almanyadaki-hristiyan-demokrat-birligi-partisinde-deprem-2-bakan-milletvekilliginden-istifa-etti-1049680215.html
Almanya’daki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde deprem: 2 bakan milletvekilliğinden istifa etti
Almanya’daki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde deprem: 2 bakan milletvekilliğinden istifa etti
Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde ağır darbe alan Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde (CDU) istifa depremi yaşanıyor. Ekonomi Bakanı Peter... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T03:54+0300
2021-10-10T04:03+0300
dünya
almanya
hristiyan demokrat birlik (cdu)
annegret kramp-karrenbauer
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Almanya'da 20. federal hükümet için 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi üzerine başlayan koalisyon görüşmeleri devam ederken, sandıktan ikinci olarak çıkan Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde (CDU) istifalar art arda geldi. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer milletvekilliği görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.Saarland Başbakanı ve CDU Eyalet Başkanı Tobias Hans’ta istifa ederek, Altmaier ve Kramp-Karrenbauer’e katılarak, istifaların parlamenter grupta bir nesil değişimine imkan sağlamak için olduğunu aktardı. Hans ayrıca, Almanya'nın yavaş altyapı yatırım hızından sorumlu tutulan anayasal olarak korunan kamu borç tavanı gibi taahhütleri bırakması gerektiğini belirterek, "Borç frenini nesiller arası bir bütçe anlaşmasına, nesiller boyu adil bir bütçeye dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.Almanya’da 1994'ten bu yana Federal Meclis üyesi olan Altmaier, "Yenileme mümkün, sadece istemeniz gerekiyor" dedi.Kramp-Karrenbauer ise, sadece ülkenin ve partinin kendi siyasi kariyerinden daha önemli olduğunu söylemenin yeterli olmadığını belirterek, “CDU kendini gelecek için iyi konumlandırmalı. Peter Altmaier ve ben, Federal Meclis'teki görevlerimizden vazgeçerek buna katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Laschet, kongreye gitme kararı almıştıHristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) Başbakan Adayı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, parti içinde aleyhinde yükselen seslerin ardından kongreye gitme kararı almıştı. Laschet, kongreye gitme kararının istifa ettiği yönünde yorumlanmasının ardından basın toplantısı düzenlemişti.Seçimlerden ikinci parti olarak çıktıklarını belirten Laschet, “Kimin iktidara geleceğinden ziyade kimin yöneteceği önemlidir. Biz koalisyon için kimseye kapımızı kapatmadık. Günlük gelişmeler değil, dört yıllık ülke idaresinden bahsediyoruz. Bizim için önce ülkemiz, sonra partimiz daha sonra şahıslar gelir. Ülkem içi geri çekilmeye hazırım. Biz CDU/CSU olarak Yeşiller ve Liberallerle koalisyon için ısrar ediyorsak bunu ülkemizin geleceği, istikrarı için istiyoruz. Federal Konsey Meclisinde güçlüyüz. Partimiz son yıllarda neleri yanlış yaptığını araştırmak için partinin bölge teşkilatlarıyla görüşerek yeni isimlerle yeni bir başlangıç yapmamız lazım” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211007/cdunun-genel-baskani-laschet-ulkem-icin-geri-cekilmeye-hazirim-1049627402.html
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almanya, hristiyan demokrat birlik (cdu), annegret kramp-karrenbauer

Almanya’daki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde deprem: 2 bakan milletvekilliğinden istifa etti

03:54 10.10.2021 (güncellendi: 04:03 10.10.2021)
© REUTERS / Fabrizio BenschCDU
CDU - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde ağır darbe alan Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde (CDU) istifa depremi yaşanıyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer milletvekilliği görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Almanya'da 20. federal hükümet için 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi üzerine başlayan koalisyon görüşmeleri devam ederken, sandıktan ikinci olarak çıkan Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde (CDU) istifalar art arda geldi. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer milletvekilliği görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Saarland Başbakanı ve CDU Eyalet Başkanı Tobias Hans’ta istifa ederek, Altmaier ve Kramp-Karrenbauer’e katılarak, istifaların parlamenter grupta bir nesil değişimine imkan sağlamak için olduğunu aktardı.
Hans ayrıca, Almanya'nın yavaş altyapı yatırım hızından sorumlu tutulan anayasal olarak korunan kamu borç tavanı gibi taahhütleri bırakması gerektiğini belirterek, "Borç frenini nesiller arası bir bütçe anlaşmasına, nesiller boyu adil bir bütçeye dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.
Almanya’da 1994'ten bu yana Federal Meclis üyesi olan Altmaier, "Yenileme mümkün, sadece istemeniz gerekiyor" dedi.

Kramp-Karrenbauer ise, sadece ülkenin ve partinin kendi siyasi kariyerinden daha önemli olduğunu söylemenin yeterli olmadığını belirterek, “CDU kendini gelecek için iyi konumlandırmalı. Peter Altmaier ve ben, Federal Meclis'teki görevlerimizden vazgeçerek buna katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Laschet, kongreye gitme kararı almıştı

Hristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) Başbakan Adayı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, parti içinde aleyhinde yükselen seslerin ardından kongreye gitme kararı almıştı. Laschet, kongreye gitme kararının istifa ettiği yönünde yorumlanmasının ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Seçimlerden ikinci parti olarak çıktıklarını belirten Laschet, “Kimin iktidara geleceğinden ziyade kimin yöneteceği önemlidir. Biz koalisyon için kimseye kapımızı kapatmadık. Günlük gelişmeler değil, dört yıllık ülke idaresinden bahsediyoruz. Bizim için önce ülkemiz, sonra partimiz daha sonra şahıslar gelir. Ülkem içi geri çekilmeye hazırım. Biz CDU/CSU olarak Yeşiller ve Liberallerle koalisyon için ısrar ediyorsak bunu ülkemizin geleceği, istikrarı için istiyoruz. Federal Konsey Meclisinde güçlüyüz. Partimiz son yıllarda neleri yanlış yaptığını araştırmak için partinin bölge teşkilatlarıyla görüşerek yeni isimlerle yeni bir başlangıç yapmamız lazım” demişti.
Armin Laschet - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
DÜNYA
CDU'nun Genel Başkanı Laschet: Ülkem için geri çekilmeye hazırım
7 Ekim, 22:52
001000
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