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https://tr.sputniknews.com/20211010/antalyada-bir-dugunde-gelinle-damada-kripto-para-takildi-1049694060.html
Antalya'da bir düğünde gelinle damada kripto para takıldı
Antalya'da bir düğünde gelinle damada kripto para takıldı
Antalya’nın Finike ilçesinde evlenen çiftin takı töreninde, damada 2 arkadaşı tarafından 10 bin TL değerinde kripto para takıldı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T23:11+0300
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düğün
gelin
takı
kripto para
yaşam
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Finike ilçesinde evlenen Ferdi Madenci ve Melek Madenci çiftinin düğünlerinde yapılan takı merasiminde, kripto para yatırımcısı olan damadın arkadaşları Muhammet Koca ve Hasan Korkmaz tarafından damat Madenci'ye 10 bin TL değerinde kripto para takıldı. Demirören Haber Ajansı'nı haberine göre törende durumu gören misafirler gülümsedi.Karabük’te de gelin ve damada takı töreninde 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takılmıştı.
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düğün, gelin, takı, kripto para

Antalya'da bir düğünde gelinle damada kripto para takıldı

23:11 10.10.2021 (güncellendi: 23:12 10.10.2021)
© DHAAntalya'da bir düğünde gelinle damada kripto para takıldı
Antalya'da bir düğünde gelinle damada kripto para takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© DHA
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Antalya’nın Finike ilçesinde evlenen çiftin takı töreninde, damada 2 arkadaşı tarafından 10 bin TL değerinde kripto para takıldı.
Finike ilçesinde evlenen Ferdi Madenci ve Melek Madenci çiftinin düğünlerinde yapılan takı merasiminde, kripto para yatırımcısı olan damadın arkadaşları Muhammet Koca ve Hasan Korkmaz tarafından damat Madenci'ye 10 bin TL değerinde kripto para takıldı.
Demirören Haber Ajansı'nı haberine göre törende durumu gören misafirler gülümsedi.
Karabük’te de gelin ve damada takı töreninde 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takılmıştı.
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