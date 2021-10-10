https://tr.sputniknews.com/20211010/bahceliden-abdye-tepki-teror-orgutleriyle-mi-muttefik-turkiye-ile-mi-1049685273.html

Bahçeli'den ABD'ye tepki: Terör örgütleriyle mi müttefik, Türkiye ile mi?

Bahçeli'den ABD'ye tepki: Terör örgütleriyle mi müttefik, Türkiye ile mi?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'ye tepki göstererek, "Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T13:35+0300

2021-10-10T13:35+0300

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türkiye

mhp

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği 'Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'nda konuştu.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır, analara ihanettir. HDP'nin kapatılması anaların yüreğine su serpecektir.* Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD yönetimi dost mudur, düşman mıdır. Terör örgütlerine silah vermek, eğitim desteği vermek, para vermek suçtur, rezalettir.* Bir çağrıda bulunmuk istiyorum. Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim. Konuyu partiler üstü ele aldım. Annelerin meşru eylemini yakından takip ettim, yaptıklarını doğru buldum. Şu anda dağda veya bir başka yerde terörün elinde bulunanlara diyorum ki oradan bir an önce kurtulun. Annelerinize koşun. Anneleriniz sizleri bekliyor. Gelin düşmandan yakanızı kurtarın.* Kadınların katline seyirci kalamayız. Kadın cinayetleri kesilmeden insanlık değerlerini ağzımıza almayı hak göremeyiz. Şiddet ve cinayetlere yol açan açmazları tadavi etmeliyiz. Aksi halde toplumsal huzur ve dengeyi hepten mahvedecek. Parti olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız.* Hiç kimse aklımızla alay etmesin, bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden diğer yandan tıka basa kebap yiyen bölücü kebapçılardır.

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mhp, devlet bahçeli