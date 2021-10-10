https://tr.sputniknews.com/20211010/bakan-soylu-40-yildir-ilk-kez-siirtte-terorist-yok-1049688877.html

Bakan Soylu: 40 yıldır ilk kez Siirt’te terörist yok

Bakan Soylu: 40 yıldır ilk kez Siirt’te terörist yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’de 181 terörist var dedim, değil mi? 40 yıla yakın bir zamandır Siirt’te ilk kez terörist yok" dedi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T16:37+0300

2021-10-10T16:37+0300

2021-10-10T16:38+0300

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süleyman soylu

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bakan

terör

gerilla

savaş

açıklama

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Bakan Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu. Soylu, gündeme ve 2023 seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Biz dün sabah itibarıyla Siirt’teydik. Güvenlik toplantısı yaptık görmenizi isterdim. Bir taziyenin hemen akabinde Siirt’in sokaklarındaydım. Bu milletin büyük bir milleti olduğunu asaletli bir millet olduğunu, güçlü bir millet olduğunu ve kendisinin hizmetkârlarına karşı o ortaya koyduğu anlayışı dün Siirt’in sokaklarında bir kez daha görebilme fırsatına sahip olduk. Allah razı olsun. Ardından bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın sesine yansıyan heyecanından bir tanesini de ben yaşadım. Bugün 26 fabrikanın temelini attı. Özür diliyorum, açılışını yaptı.* Türkiye'de 181 terörist var dedim değil mi? 40 yıla yakın bir zamandır Siirt'te ilk kez terörist yok. Hiçbir noktasında. Mesele sadece teröristi tasfiye etmek değil onu etkisiz hale getirmek değil. 15 gün önce Hakkâri'deydim yine birçok programlar için gittim. Yine bir cuma vaktiydi ve camiden çıktıktan sonra her zaman selamlaştığım esnaflarla bir selamlaşmak istedim.'19 kişi tıp fakültesini kazandı'* Otururum sohbet ederim hal hatır sorarım genel durumu öğrenirim üzerime düşen bir şey varsa onu gerçekleştirmeye çalışır oradan aynı sizin yaptığınız gibi başka bir esnafa geçerim. Geçerken bir kızımız geldi ben üniversiteyi kazandım dedi. “Nereyi kazandın?” dedim. Gururlu bir şekilde “Tıp fakültesini kazandım” dedi. Döndüm valimize sordum “Bu yıl tıp fakültesini kazanan çok mudur?” dedim. 2016'da hiç yok, 2017'de hiç yok, 2018'de hiç yok. Ne zaman terörün gölgesi kalktı, 2019'da 1, 2020'de 4, bu yıl 19 evladımız tıpı kazandı.

https://tr.sputniknews.com/20211010/soylu-zillet-ittifakini-2023te-cok-daha-buyuk-acik-arayla-maglup-edecegiz-1049679042.html

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