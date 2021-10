https://tr.sputniknews.com/20211010/bogazici-universitesi-rektoru-naci-inci-rektorun-arabasinin-onunu-kesmek-insani-bir-davranis-degil-1049692025.html

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: Rektörün arabasının önünü kesmek insani bir davranış değil

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: Rektörün arabasının önünü kesmek insani bir davranış değil

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci "Rektörün arabasının önünü kesmek. Rektörün makam aracına çıkıp tepinmek her şeyden önce insani bir davranış... 10.10.2021

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'a röportaj veren Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci "İfade özgürlüğüne sonuna kadar saygılıyız. Biz onu teşvik de ediyoruz. Ama bu eylemde zorbalık olduğu, vandallık olduğu aşikâr. Bunu hiçbir şeyle açıklayamazsınız" ifadelerini kullandı.İnci'nin açıklamalarından satır başları şöyle:'Üniversitemi her türlü tehlikeye karşı korumak için bunu yaparım ve yapacağım'-"'İlla biz birisini seçeceğiz, cumhurbaşkanı onu atamak zorunda' inadı var. Bu bizim sorunumuz değil. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nde savaşılabilecek bir şey değil. Bunun yeri TBMM'dir.Belli bir zümrenin dayatmasına bu üniversiteyi teslim etmeyeceğim. Hukuk zemininde gerekli bütün mücadeleyi yaparım. Üniversitemi her türlü tehlikeye karşı korumak için bunu yaparım ve yapacağım."Türkiye birincileri Boğaziçi'ne geliyor. Herkesin hayali olan bir yer. Mezunlarımız burayı bitirdiklerinde bütün kapılar kendilerine açılıyor. Bu 17 bin öğrencimiz tabii ki derslerine konsantre olmak istiyorlar. Böyle şeylerin içerine girip kendi geleceklerini riske atmak istemiyorlar. O yüzden ben onların bu şeye katılmamaları gerektiğini söylüyorum. Bana yazıyorlar 'Hocam üzülmeyin' diye. Esas olan onların en sıhhatli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri.""Hukuk- fakültesinin kurulması devam ediyor. Dekanımız Selami Kuran hocamız saygın bir akademisyen. Dereceleri yurtdışından, en ünlü üniversitelerden. 3 öğretim üyesi alındı. Doktor öğretim üyeleri. Bunların doktoraları yurtdışından, ikisi University of London'dan bir tanesi Lancaster'den. İstihdam devam edecek. Hukuk fakültesi şunun için önemli: O kadar çok istek var ki. Halkın bir talebi var. Boğaziçi'ndeki bir hukuk fakültesine insanlar gelip okumak istiyor."-"Bir bakıyorsunuz kapıda başka üniversitelerden gelenler var. 12 kişi gözaltına alınıyor. Bunların 4'ü Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıtlı, 8'i başka üniversiteye kayıtlı. Bir bakıyorsunuz bir lisede Whatsapp grubu kuruluyor, Boğaziçi adına mesajlaşmalar oluyor. Liselere yapıyorlar bunu. Ne alakası var. Boğaziçi'ndaki eylemlere destek verilmesinin lisedeki öğrenciyle ne alakası olabilir."'Her şeyden önce insani bir davranış değil'

