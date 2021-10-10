Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211010/bogazici-universitesi-rektoru-naci-inci-rektorun-arabasinin-onunu-kesmek-insani-bir-davranis-degil-1049692025.html
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: Rektörün arabasının önünü kesmek insani bir davranış değil
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: Rektörün arabasının önünü kesmek insani bir davranış değil
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci "Rektörün arabasının önünü kesmek. Rektörün makam aracına çıkıp tepinmek her şeyden önce insani bir davranış... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T19:58+0300
2021-10-10T20:09+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
rektör
naci inci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1044971973_0:44:840:517_1920x0_80_0_0_2d5f81936dde00c8e36dfc88e70561f1.jpg
Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'a röportaj veren Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci "İfade özgürlüğüne sonuna kadar saygılıyız. Biz onu teşvik de ediyoruz. Ama bu eylemde zorbalık olduğu, vandallık olduğu aşikâr. Bunu hiçbir şeyle açıklayamazsınız" ifadelerini kullandı.İnci'nin açıklamalarından satır başları şöyle:'Üniversitemi her türlü tehlikeye karşı korumak için bunu yaparım ve yapacağım'-"'İlla biz birisini seçeceğiz, cumhurbaşkanı onu atamak zorunda' inadı var. Bu bizim sorunumuz değil. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nde savaşılabilecek bir şey değil. Bunun yeri TBMM'dir.Belli bir zümrenin dayatmasına bu üniversiteyi teslim etmeyeceğim. Hukuk zemininde gerekli bütün mücadeleyi yaparım. Üniversitemi her türlü tehlikeye karşı korumak için bunu yaparım ve yapacağım."Türkiye birincileri Boğaziçi'ne geliyor. Herkesin hayali olan bir yer. Mezunlarımız burayı bitirdiklerinde bütün kapılar kendilerine açılıyor. Bu 17 bin öğrencimiz tabii ki derslerine konsantre olmak istiyorlar. Böyle şeylerin içerine girip kendi geleceklerini riske atmak istemiyorlar. O yüzden ben onların bu şeye katılmamaları gerektiğini söylüyorum. Bana yazıyorlar 'Hocam üzülmeyin' diye. Esas olan onların en sıhhatli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri.""Hukuk- fakültesinin kurulması devam ediyor. Dekanımız Selami Kuran hocamız saygın bir akademisyen. Dereceleri yurtdışından, en ünlü üniversitelerden. 3 öğretim üyesi alındı. Doktor öğretim üyeleri. Bunların doktoraları yurtdışından, ikisi University of London'dan bir tanesi Lancaster'den. İstihdam devam edecek. Hukuk fakültesi şunun için önemli: O kadar çok istek var ki. Halkın bir talebi var. Boğaziçi'ndeki bir hukuk fakültesine insanlar gelip okumak istiyor."-"Bir bakıyorsunuz kapıda başka üniversitelerden gelenler var. 12 kişi gözaltına alınıyor. Bunların 4'ü Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıtlı, 8'i başka üniversiteye kayıtlı. Bir bakıyorsunuz bir lisede Whatsapp grubu kuruluyor, Boğaziçi adına mesajlaşmalar oluyor. Liselere yapıyorlar bunu. Ne alakası var. Boğaziçi'ndaki eylemlere destek verilmesinin lisedeki öğrenciyle ne alakası olabilir."'Her şeyden önce insani bir davranış değil'
https://tr.sputniknews.com/20211008/bogazici-universitesindeki-protestolarda-gozaltina-alinan-14-kisi-serbest-birakildi-1049660095.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1044971973_47:0:794:560_1920x0_80_0_0_70b5561da79a63d2db5fe5c2c4ce456c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boğaziçi üniversitesi, rektör, naci inci

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: Rektörün arabasının önünü kesmek insani bir davranış değil

19:58 10.10.2021 (güncellendi: 20:09 10.10.2021)
© DHAMehmet Naci İnci
Mehmet Naci İnci - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© DHA
Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci "Rektörün arabasının önünü kesmek. Rektörün makam aracına çıkıp tepinmek her şeyden önce insani bir davranış değil. Bunun zorbalık olduğu, vandallık olduğu aşikar. Bunu hiçbir şeyle açıklayamazsınız" dedi.
Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'a röportaj veren Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci "İfade özgürlüğüne sonuna kadar saygılıyız. Biz onu teşvik de ediyoruz. Ama bu eylemde zorbalık olduğu, vandallık olduğu aşikâr. Bunu hiçbir şeyle açıklayamazsınız" ifadelerini kullandı.
İnci'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
"Benim rektörlüğe atanmamla birlikte bir sakinleşme oldu. Kampüs normal hayatına dönmeye başladı. Sonra kampüs açıldı. Eğitim öğretime başladık. Ne olduysa bir şekilde bir yerden düğmeye basılmış gibi, rektörün arabasının önünü kesmek, üniversitede huzursuzluk çıkarmak, böyle olaylarla karşılaştık maalesef."
"Eylemlerin daha önceki argümanı şuydu: 'Rektör Boğaziçi Üniversitesi'nden biri değildi. Ben buranın 30 yıllık hocasıyım. Oranın asli unsuruyum. Onların bir kısmı benden ders aldı. Şimdiki argüman ise şu: 'Siz daha önceki yönetimde görev aldınız'. Size de teklif edildi. Bütün öğretim üyelerine 'Gelin yardım edin. Üniversite çökmesin. İşler yürüsün' denildiğinde kimse cesaret edip bunu üstlenmedi. Çünkü bir mahalle baskısı kuruyor bazı arkadaşlarımız."
-"Bunu bütün Boğaziçi Üniversitesi camiasına mal edemeyiz. Bizim 17 bin öğrencimiz var. Ama bunları yapan, bu vandallığı ve bu zorbalığı yapan öğrenciler ve buna destek verenler belki 25-30 kişi."
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestosundan. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
TÜRKİYE
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı
8 Ekim, 23:21

'Üniversitemi her türlü tehlikeye karşı korumak için bunu yaparım ve yapacağım'

-"'İlla biz birisini seçeceğiz, cumhurbaşkanı onu atamak zorunda' inadı var. Bu bizim sorunumuz değil. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nde savaşılabilecek bir şey değil. Bunun yeri TBMM'dir.
Belli bir zümrenin dayatmasına bu üniversiteyi teslim etmeyeceğim. Hukuk zemininde gerekli bütün mücadeleyi yaparım. Üniversitemi her türlü tehlikeye karşı korumak için bunu yaparım ve yapacağım.

"Türkiye birincileri Boğaziçi'ne geliyor. Herkesin hayali olan bir yer. Mezunlarımız burayı bitirdiklerinde bütün kapılar kendilerine açılıyor. Bu 17 bin öğrencimiz tabii ki derslerine konsantre olmak istiyorlar. Böyle şeylerin içerine girip kendi geleceklerini riske atmak istemiyorlar. O yüzden ben onların bu şeye katılmamaları gerektiğini söylüyorum. Bana yazıyorlar 'Hocam üzülmeyin' diye. Esas olan onların en sıhhatli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri."

"Hukuk- fakültesinin kurulması devam ediyor. Dekanımız Selami Kuran hocamız saygın bir akademisyen. Dereceleri yurtdışından, en ünlü üniversitelerden. 3 öğretim üyesi alındı. Doktor öğretim üyeleri. Bunların doktoraları yurtdışından, ikisi University of London'dan bir tanesi Lancaster'den. İstihdam devam edecek. Hukuk fakültesi şunun için önemli: O kadar çok istek var ki. Halkın bir talebi var. Boğaziçi'ndeki bir hukuk fakültesine insanlar gelip okumak istiyor."

-"Bir bakıyorsunuz kapıda başka üniversitelerden gelenler var. 12 kişi gözaltına alınıyor. Bunların 4'ü Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıtlı, 8'i başka üniversiteye kayıtlı. Bir bakıyorsunuz bir lisede Whatsapp grubu kuruluyor, Boğaziçi adına mesajlaşmalar oluyor. Liselere yapıyorlar bunu. Ne alakası var. Boğaziçi'ndaki eylemlere destek verilmesinin lisedeki öğrenciyle ne alakası olabilir."

'Her şeyden önce insani bir davranış değil'

-"Rektörün makam aracına çıkıp tepinmek her şeyden önce insani bir davranış değil. O protesto falan değil ki. Eğer bu seviyeye getirilmişse öğrenciler bunun arkasında başka güçler var, bir arayüz. Bu bir projenin parçası. O zaman bir proje var."
-"Danıştay rektörün disiplin yetkisini iptal etti. Disiplin amiri dekanlar. Dekana gönderiyorsunuz, örneğin bir fakültenin dekanına 149 tane disiplin soruşturması göndermişiz. Bunların sadece 30-35 tanesine cevap verilmiş ve hiçbirisine suç olmasına rağmen bir ceza verilmemiş. Dedim ya bir mahalle baskısı var. Dekanların ceza vermemesi de o mahalle baskısının bir sonucu. Ceza verseydiniz bunlar devam etmezdi."
-"Araca çıkan öğrencinin davranışına çok üzüldüm. Siz rektörü bu şekilde durdurarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Eğer güvenlik önemleri alınmazsa bir sonraki adım nedir? Bu Boğaziçi Üniversitesi'ne yakışır bir şey mi?"
400000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:58Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: Rektörün arabasının önünü kesmek insani bir davranış değil
19:44Emniyet'ten Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama
19:22TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek
19:10Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop verdi
18:55Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi
18:46Boyu kadar balığı oltayla avladı: ‘2 yıldır peşindeydim, rekor balığım oldu’
18:31Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
18:31Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı
18:19Letonya Teknik Direktörü: Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz
18:16Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin servis aracı kundaklandı
18:00Madonna: İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor
17:52Nusret Gökçe 'yeni hedefini' açıkladı: Uzaya ilk restoranı ben açacağım, demedi demeyin
17:48Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili açıklama
17:39Gayrimenkul danışmanı: Ev sahipleri kiracı seçmeye başladı, bankalar gibi kredi notu istiyorlar
17:35CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zam fırtınası geliyor
17:23Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum
17:12Rusya’dan Trump’ın ‘teçhizatımızı kopyalıyorlar’ iddiasına yanıt: 'Asılsız spekülasyon'
17:07Flash TV'de ana haberi sunacak isim belli oldu
16:50Rus Dışişleri: Lavrov bu akşam Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşecek
16:47112 Acil Çağrı Merkezleri'ne geçtiğimiz yıl 60 milyon asılsız çağrı yapıldı