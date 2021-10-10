https://tr.sputniknews.com/20211010/boyu-kadar-baligi-oltayla-avladi-2-yildir-pesindeydim-rekor-baligim-oldu-1049691241.html

Boyu kadar balığı oltayla avladı: ‘2 yıldır peşindeydim, rekor balığım oldu’

Boyu kadar balığı oltayla avladı: ‘2 yıldır peşindeydim, rekor balığım oldu’

Antalya’da tekneyle balık avına çıkan genç, oltayla 42 kiloluk akya balığı yakaladı. Misinayı çekerken ‘Oha, rekor’ diyerek heyecanlanan genç, tekneye aldığı... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T18:46+0300

2021-10-10T18:46+0300

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sevinç

balıkçılık

rekor

olta

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Yaklaşık 2 yıldır balıkçılıkla uğraşan Semih Silahcılar, Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Gencin oltasına kuzu balığının büyüğü akya cinsi balık takıldı.6 arkadaşıyla birlikte oltayı çekmeye başlayan Silahcılar, balığın su yüzeyine yaklaşmasıyla birlikte ‘Oha, rekor’ diyerek büyük heyecan yaşadı. Boyu kadar balığı tekneye çıkardıktan sonra haltercilerin silkme hareketindeki gibi omuzlarına kaldıran genç, balığı öpücük yağmuruna tuttu.42 kilo gelen balığın şu ana kadar tuttuğu en büyük balık olduğunu belirten Semih Silacılar, “7 kişi ayrı ayrı yorularak 1 saatte balığı yakalayabildik. 42 kilo geldi. Benim rekor balığım oldu. 2 yıldır peşindeydim. Daha küçükleri nasip oldu ama rekor kırmaya devam edeceğim” dedi.

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türkiye, antalya, sevinç, balıkçılık, rekor, olta