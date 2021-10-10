Çantası sıkışınca otobüs camını kıran gence, şoförden ‘geber ulan’ tepkisi

İstanbul Avcılar’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, otobüs şoförü otobüsten inmek isteyen yolcuyu fark edemeyerek kapıyı kapattı. O sırada kapıya sıkışan gencin çantası koptu.Şoföre tepki gösteren yolcu, tekmelerle ön kapının camını kırdı. Otobüsteki yolcu ve şoförün öfkeli vatandaşa tepki göstermesi ile olay tartışmaya dönüştü. Sinirlenen otobüs şoförü, yolcuya “Geber ulan” diyerek tepkisini gösterdi.
Avcılar'da otobüsten inmek istediği sırada kapının kapanmasıyla çantası kapıya sıkışan genç, attığı tekmelerle otobüsün camını kırdı. Gencin davranışlarına sinirlenen otobüs şoförü ise duruma tepki gösterdi.
İstanbul Avcılar’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, otobüs şoförü otobüsten inmek isteyen yolcuyu fark edemeyerek kapıyı kapattı. O sırada kapıya sıkışan gencin çantası koptu.
Şoföre tepki gösteren yolcu, tekmelerle ön kapının camını kırdı. Otobüsteki yolcu ve şoförün öfkeli vatandaşa tepki göstermesi ile olay tartışmaya dönüştü. Sinirlenen otobüs şoförü, yolcuya “Geber ulan” diyerek tepkisini gösterdi.