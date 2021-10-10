https://tr.sputniknews.com/20211010/chpli-agbaba-sofradan-eksilenler-asgari-ucretli-ailenin-yari-ac-hayatini-surdurmesine-neden-oluyor-1049688738.html

CHP'li Ağbaba: Sofradan eksilenler asgari ücretli ailenin yarı aç hayatını sürdürmesine neden oluyor

CHP'li Ağbaba: Sofradan eksilenler asgari ücretli ailenin yarı aç hayatını sürdürmesine neden oluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temel besin fiyatlarında eylül ayında yaşanan artışlara dikkat çekerek, “Sofradan eksilen ürünler, bir asgari ücretli... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T16:25+0300

2021-10-10T16:25+0300

2021-10-10T16:25+0300

ekonomi

chp

türkiye

veli ağbaba

yumurta

asgari ücret

ayçiçeği

domates

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, domates, patates, yumurta gibi temel besin fiyatları ve asgari ücreti karşılaştırdı.‘Bazı temel besin ürünlerindeki bir yıllık artış oranı ise yüzde 70’leri buldu’Asgari ücretin Eylül ayında yaşanan gıda enflasyonu ile aynı oranda artmadığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:“Asgari ücret artış oranı ile ürünler arasındaki artış oranı kıyaslandığında, aradaki artış farkı asgari ücrete yansımadığı için asgari ücret, bazı temel besin maddelerinin karşısında değer kaybına uğramaya devam etti.Bazı temel besin ürünlerindeki bir yıllık artış oranı ise yüzde 70’leri bulmuş oldu. TÜİK madde sepeti ve ortalama madde fiyatları ile madde sepetinde yer alan temel besin ürünlerinin ağırlık oranları esas alındığında, bir asgari ücretli geçen yıla göre aynı oranda domates almak isterse Eylül ayı itibariyle asgari ücretin 3 bin 963 lira, yine geçen yıla göre aynı oranda yumurta almak isterse asgari ücretin 3 bin 941 lira olması gerekir. Bu tutar, tavuk etinde 3 bin 917 lira, ayçiçeği yağında ise 3 bin 522 liraya yükselmiştir.”“Sofradan eksilen ürünler, bir asgari ücretli ailenin yarı aç olarak hayatına sürdürmesine neden olmaktadır” diyen Ağbaba “Fiyatlar çok uygun diyen Erdoğan’a duyurulur. Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yapıyor ve 'Fiyatlar gayet uygun' diyor. Oysaki yaptığı alışverişte aldığı ürünlerin hiçbiri gündelik temel besin maddeleri arasında yer almıyor. Erdoğan her şeye o kadar yabancılaşmış ki sebzenin, yumurtanın, yağın gündelik temel besin maddeleri arasında yer aldığını dair herhangi bir fikri yok. Fikri olmadığı için de asgari ücretlinin geçen yıl aynı oranda aldığı ürünü bu yıl alamadığından haberi yok" ifadelerini kullandı.

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chp, türkiye, veli ağbaba, yumurta, asgari ücret, ayçiçeği, domates