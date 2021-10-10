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Çin'de geliştirilen evcil robot hayvanlara ilgi artıyor
Çin'de geliştirilen evcil robot hayvanlara ilgi artıyor
Çin’de avuç içi büyüklüğünde geliştirilen evcil hayvan şeklindeki robotlara ilgi giderek artıyor. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T03:09+0300
2021-10-10T03:14+0300
yaşam
çin
robot
evcil hayvan
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Çin'in Dongguan kentinde yeni kurulan Petoi adlı şirketin geliştirdiği ve avuç içi büyüklüğündeki evcil hayvan şeklindeki robot hayvanlara ilgi gideren artıyor. Petoi'nin Kurucusu ve CEO'su Li Rongzhong yaptığı açıklamada, "Bu projeye 2016'da başladım ve iki yıl sonra resmen bu şirketi kurdum. Küçük bir şirket olduğumuz için belli ürünlere odaklanmak istiyoruz. Bu nedenle şimdiye kadar sadece iki ürün geliştirdik. Birincisi robot kedi, ikincisiyse robot köpekti" dedi.Dünya geneline yaklaşık 5 bin adetten fazla ürün gönderdiklerini ifade eden Li, “Bu robot eğlenceli çünkü eklemleri sayesinde gerçek hayvanlar gibi davranabiliyor. Robotun çok sayıda eklemi bulunuyor, böylece canlı hayvanların bazı hareketlerini programlayabiliyoruz. Robotun aynı anda hem yürümesini hem de dengesini bulmasını sağlamak son derece zor bir iş. Kullanıcıların önce robotun kurulumunu yapıp, ardından da el sallama, etrafta zıplama gibi eğlenceli davranışlar sergileyebilmesi ve robotu uzaktan kumanda edebilmesi için tüm bacakların üst düzey koordinasyonu gerekiyor" ifadelerini kullandı.Li, "Robot kediyi 2018'de piyasaya sürdük. Şimdiye kadar yaklaşık 500 bin ABD doları değerinde yani yaklaşık 3 bin adet robot kedi sattık. Robot köpeği ise geçen yıl çıkardık ve daha şimdiden müşterilere yaklaşık 5 bin adet ürün gönderildi" dedi.
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çin, robot, evcil hayvan

Çin'de geliştirilen evcil robot hayvanlara ilgi artıyor

03:09 10.10.2021 (güncellendi: 03:14 10.10.2021)
© İHAÇin’de avuç içi büyüklüğünde geliştirilen evcil hayvan şeklindeki robotlara ilgi giderek artıyor.
Çin’de avuç içi büyüklüğünde geliştirilen evcil hayvan şeklindeki robotlara ilgi giderek artıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© İHA
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Çin’de avuç içi büyüklüğünde geliştirilen evcil hayvan şeklindeki robotlara ilgi giderek artıyor.
Çin'in Dongguan kentinde yeni kurulan Petoi adlı şirketin geliştirdiği ve avuç içi büyüklüğündeki evcil hayvan şeklindeki robot hayvanlara ilgi gideren artıyor.
Petoi'nin Kurucusu ve CEO'su Li Rongzhong yaptığı açıklamada, "Bu projeye 2016'da başladım ve iki yıl sonra resmen bu şirketi kurdum. Küçük bir şirket olduğumuz için belli ürünlere odaklanmak istiyoruz. Bu nedenle şimdiye kadar sadece iki ürün geliştirdik. Birincisi robot kedi, ikincisiyse robot köpekti" dedi.
Dünya geneline yaklaşık 5 bin adetten fazla ürün gönderdiklerini ifade eden Li, “Bu robot eğlenceli çünkü eklemleri sayesinde gerçek hayvanlar gibi davranabiliyor. Robotun çok sayıda eklemi bulunuyor, böylece canlı hayvanların bazı hareketlerini programlayabiliyoruz. Robotun aynı anda hem yürümesini hem de dengesini bulmasını sağlamak son derece zor bir iş. Kullanıcıların önce robotun kurulumunu yapıp, ardından da el sallama, etrafta zıplama gibi eğlenceli davranışlar sergileyebilmesi ve robotu uzaktan kumanda edebilmesi için tüm bacakların üst düzey koordinasyonu gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Li, "Robot kediyi 2018'de piyasaya sürdük. Şimdiye kadar yaklaşık 500 bin ABD doları değerinde yani yaklaşık 3 bin adet robot kedi sattık. Robot köpeği ise geçen yıl çıkardık ve daha şimdiden müşterilere yaklaşık 5 bin adet ürün gönderildi" dedi.
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