Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211010/cocuk-vaka-sayilarinda-artis-var-1049684514.html
‘Çocuk vaka sayılarında artış var’
‘Çocuk vaka sayılarında artış var’
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, çocuklarda koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini belirterek "Tabii ki 2 yıldır... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T12:55+0300
2021-10-10T12:55+0300
koronavirüs
türkiye
çocuk
aşı
salgın
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1044353428_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_256419e8634aa1a8a985e031a2c7ac98.jpg
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, aşının yan etkileri ile ilgili bazı çekincelerin olduğunu belirterek şunları söyledi:“Bu konuda İngiltere’de çok güzel bir çalışma yapıldı. 98 milyon doz mRNA aşısının sonuçlarında sadece 28 ölüm gerçekleşti. Günlük ölüm vaka sayılarımıza bakarsak, ne yazık ki 300’e yakın insan hayatını kaybediyor. İngiltere’nin tüm aşılamasında toplamda 28 kişide ne yazık ki istenmeyen ölüm vakası gerçekleşti. Bunların bir kısmı belki de aşıya bağlanmamış; kalp krizi, beyin kanaması geçirmiş olabilirler. Ama yan etki anlamında vaka sayısı gerçekten az. Tabii ki bazı yan etkiler oluyor. Ama bunların hiçbiri hastanede yatmak, yoğun bakımda yatmak ve hayatımızı kaybetmekle sonuçlanacak bir olay değil. Bu yüzden aşılarımızı yaptıralım. Çünkü ne yazık ki çok üzücü olaylar karşımıza çıkıyor.”'En büyük sorumluluk ailelere düşüyor'Doç. Dr. Savaşçı, genç yaşlarda ölümler ile ilgili, “20 yaşında, altta belki obezitesi olan gençlerimiz 3-5 gün içerisinde yoğun bakımda yatacak seviyeye geliyor. Bu bizim için çok üzücü oluyor. Özellikle çocuk vaka sayılarımızda artış var. Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız evde. D vitamini alamıyorlar, hareket etmiyorlar, bağışıklık sistemi de baskılı boyutta. Okulda da bazı kurallara dikkat etmedikleri için virüs de kapılabiliyor. Ne yazık ki yoğun bakıma gönderdiğimiz o tür evlatlarımız da olabiliyor. Bu konuda topluma düşen en büyük sorumluluk aslında ailelerin; aşı sırası gelen herkesin aşısını yaptırması. Özellikle 2 doz tam, hatta 3’üncü, 4’üncü doz da gerekiyorsa mutlaka yapılmalı. Çünkü İsrail, şu anda 3’üncü doz mRNA aşısını zorunlu tuttu. Sonuçta İsrail gibi bir devlet halkına bunu zorunlu tutabiliyorsa biz de aşılama programını aksatmadan mümkün olduğunca yaptırmamız gerekiyor” diye konuştu.'İlacın topluma majör etkisi olacağını düşünmüyorum'Savaşçı, koronavirüse karşı geliştirildiği iddia edilen Molnupiravir adlı ilaç için de şunları söyledi: “Özellikle yabancı bir firma aşı çalışmalarına yöneldikten sonra ilaç çalışmalarına da önem verdi. Umutla beklediğimiz bizi çok mutlu eden bir ilaç çalışma sonucu ortaya çıktı. Molnupiravir etken maddeli bir ilaç. Tabii hem üretim kapasitesi düşük kalacak, hem de gelişmiş ülkeler bu ilacı yüklü miktarda talep etmiş durumdalar. Maliyet anlamında ne yazık ki çok ülkeye ulaşamadığı için şu anda topluma veya bu salgına majör bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bizim buradaki en önemli silahımız hem elimizdeki mevcut aşılar, hem de yerli aşılarımızla kazanacağımız kazanımlar.”
https://tr.sputniknews.com/20211009/abdli-ilac-firmasi-moderna-koronavirus-asisini-zengin-ulkelere-satmakla-suclaniyor-1049675205.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/1044353428_24:0:773:562_1920x0_80_0_0_f388031ca07c336bb90f3d7ed4ac14c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, çocuk, aşı, salgın, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, vaka sayısı

‘Çocuk vaka sayılarında artış var’

12:55 10.10.2021
© AAÇocuk, koronavirüs, maske
Çocuk, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© AA
Abone ol
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, çocuklarda koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini belirterek "Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız evde. D vitamini alamıyorlar, hareket etmiyorlar, bağışıklık sistemi de baskılı boyutta. Okulda da bazı kurallara dikkat etmedikleri için virüs de kapılabiliyor" dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, aşının yan etkileri ile ilgili bazı çekincelerin olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Bu konuda İngiltere’de çok güzel bir çalışma yapıldı. 98 milyon doz mRNA aşısının sonuçlarında sadece 28 ölüm gerçekleşti. Günlük ölüm vaka sayılarımıza bakarsak, ne yazık ki 300’e yakın insan hayatını kaybediyor. İngiltere’nin tüm aşılamasında toplamda 28 kişide ne yazık ki istenmeyen ölüm vakası gerçekleşti. Bunların bir kısmı belki de aşıya bağlanmamış; kalp krizi, beyin kanaması geçirmiş olabilirler. Ama yan etki anlamında vaka sayısı gerçekten az. Tabii ki bazı yan etkiler oluyor. Ama bunların hiçbiri hastanede yatmak, yoğun bakımda yatmak ve hayatımızı kaybetmekle sonuçlanacak bir olay değil. Bu yüzden aşılarımızı yaptıralım. Çünkü ne yazık ki çok üzücü olaylar karşımıza çıkıyor.”

'En büyük sorumluluk ailelere düşüyor'

Doç. Dr. Savaşçı, genç yaşlarda ölümler ile ilgili, “20 yaşında, altta belki obezitesi olan gençlerimiz 3-5 gün içerisinde yoğun bakımda yatacak seviyeye geliyor. Bu bizim için çok üzücü oluyor. Özellikle çocuk vaka sayılarımızda artış var. Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız evde. D vitamini alamıyorlar, hareket etmiyorlar, bağışıklık sistemi de baskılı boyutta. Okulda da bazı kurallara dikkat etmedikleri için virüs de kapılabiliyor. Ne yazık ki yoğun bakıma gönderdiğimiz o tür evlatlarımız da olabiliyor. Bu konuda topluma düşen en büyük sorumluluk aslında ailelerin; aşı sırası gelen herkesin aşısını yaptırması. Özellikle 2 doz tam, hatta 3’üncü, 4’üncü doz da gerekiyorsa mutlaka yapılmalı. Çünkü İsrail, şu anda 3’üncü doz mRNA aşısını zorunlu tuttu. Sonuçta İsrail gibi bir devlet halkına bunu zorunlu tutabiliyorsa biz de aşılama programını aksatmadan mümkün olduğunca yaptırmamız gerekiyor” diye konuştu.

'İlacın topluma majör etkisi olacağını düşünmüyorum'

Savaşçı, koronavirüse karşı geliştirildiği iddia edilen Molnupiravir adlı ilaç için de şunları söyledi:
“Özellikle yabancı bir firma aşı çalışmalarına yöneldikten sonra ilaç çalışmalarına da önem verdi. Umutla beklediğimiz bizi çok mutlu eden bir ilaç çalışma sonucu ortaya çıktı. Molnupiravir etken maddeli bir ilaç. Tabii hem üretim kapasitesi düşük kalacak, hem de gelişmiş ülkeler bu ilacı yüklü miktarda talep etmiş durumdalar. Maliyet anlamında ne yazık ki çok ülkeye ulaşamadığı için şu anda topluma veya bu salgına majör bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bizim buradaki en önemli silahımız hem elimizdeki mevcut aşılar, hem de yerli aşılarımızla kazanacağımız kazanımlar.”
Moderna - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
KORONAVİRÜS
ABD'li ilaç firması Moderna, koronavirüs aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
Dün, 21:51
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:2755 yıllık yumurta üreticisi daha ‘verimli’ olsunlar diye tavuklarına her gün Neşet Ertaş dinletiyor
14:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Gür'ün cenazesine katıldı
14:18‘Market kirlenmesin’ diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi
14:15ABD’de koronavirüsün kökenine ilişkin yeni iddia: Çinli madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabilir
14:06Malili aktivistten Macron’a yanıt: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı
13:59Mansur Yavaş 'en çılgın projesini’ açıkladı
13:50İmamoğlu'ndan Ankara Gar Katliamı paylaşımı: Teröre karşı insanlığa inancımızla, dimdik duracağız
13:38'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Nihal Yalçın: Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin
13:35Bahçeli'den ABD'ye tepki: Terör örgütleriyle mi müttefik, Türkiye ile mi?
13:27Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin
13:252 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
13:08Sosyal medyadan yapılan ‘soytarı’ yorumu hakaret sayıldı
13:01Çantası sıkışınca otobüs camını kıran gence, şoförden ‘geber ulan’ tepkisi
12:55‘Çocuk vaka sayılarında artış var’
12:45Prof. Dr. İlber Ortaylı: Merkezi hükümetle İBB arasındaki çatışma korkunç bir duruma geldi
12:39Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te
12:31Türkiye’de otomobil satışları düştü, lüks ve spor araç satışları ise yükseldi
12:27Avrupa'ya açılan sınır kapısında çöp yığınları: 'Çöp kutusu olmadığı için yol kenarına atıyoruz'
12:20TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı
12:16Rusya’da son 24 saatte 28 bin 647 yeni koronavirüs vakası saptandı