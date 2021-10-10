Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle aramıza girmek isteyenlere diyoruz ki siz kendi işinize bakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle 'Gençlerle Buluşma Programı' gerçekleştirdi.Gençlerle Adana'da buluşma Eroğan'ın Twitter hesabından paylaşıldı.Gençlerle sohbet eden Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:-"Bu yolda gençlerle yürüdüm, netice aldım. Gençlerle aramıza girmek isteyenlere diyoruz ki siz kendi işinize bakın.""Gençler siz hiç 45 lira burs yardımı aldınız mı? Göreve geldiğimde burs 45 liracıktı. Şimdi nerede burs? Bir de buna tabii beslenme yardımı var."-"Şimdi Bay Kemal; İzmir Milletvekili. İstanbul'dan şu anda İzmir'e arabana biniyorsun, azami 3,5 saatte varıyorsun. Peki, bir teşekkürü var mı? Yok. Aslında yapılan hizmetlerden en çok faydalananlar da bunlar."
Gençlerle sohbet eden Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:
-"Bu yolda gençlerle yürüdüm, netice aldım. Gençlerle aramıza girmek isteyenlere diyoruz ki siz kendi işinize bakın."
"Gençler siz hiç 45 lira burs yardımı aldınız mı? Göreve geldiğimde burs 45 liracıktı. Şimdi nerede burs? Bir de buna tabii beslenme yardımı var."
-"Şimdi Bay Kemal; İzmir Milletvekili. İstanbul'dan şu anda İzmir'e arabana biniyorsun, azami 3,5 saatte varıyorsun. Peki, bir teşekkürü var mı? Yok. Aslında yapılan hizmetlerden en çok faydalananlar da bunlar."