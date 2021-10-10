Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yola da AK Parti'yle devam kararını, benim aziz milletim vermiş durumda

“Şu anda uçağa yeni bindim ve İstanbul’a dönüyoruz. Adana’da bir başka coşku vardı, gerek danışma toplantısı olsun, gerek gençlerle yaptığım toplantı olsun, gerek üniversitedeki açılış törenleri olsun. Ama hepsinden önce Ceyhan’daki yatırım olsun bunların hepsinde de binlerce insanla bir arada olduk. Ülkemizin geleceğine yönelik milyarlarca dolarlık yatırımları bunların temellerini attık, aynı zamanda 26 tane fabrikanın açılış törenini yaptık. Bu millet AK Partisi'nden birçok şeyler bekliyor. AK Parti varsa biz varız diyorlar ve yola da AK Parti'yle devam kararını benim aziz milletim vermiş durumda. Onun için durmak yok yola devam diyoruz. 2023 inşallah bu milletin geleceğe yönelik karar yılı olacaktır. Bu kararında Başakşehir en önemli unsurlarından bir tanesidir."