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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili açıklama
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin Dışiileri Bakanlığı bir mesaj yayınladı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T17:48+0300
2021-10-10T17:48+0300
2021-10-10T17:52+0300
dünya
uçak kazası
rus
tataristan cumhuriyeti
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı 'Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde Düşen Uçak Hakkında' başlığıyla yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:"Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz."Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağının zemine sert iniş yaptığı sırada hayatını kaybeden 16 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişinin tedavisi sürüyor.
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uçak kazası, rus, tataristan cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili açıklama 17:48 10.10.2021 (güncellendi: 17:52 10.10.2021)
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin Dışiileri Bakanlığı bir mesaj yayınladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı 'Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde Düşen Uçak Hakkında' başlığıyla yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçüleri taşıyan bir
L-410 uçağının
zemine sert iniş yaptığı sırada hayatını kaybeden
16 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişinin tedavisi sürüyor.