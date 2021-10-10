https://tr.sputniknews.com/20211010/disisleri-bakanligindan-rusyadaki-ucak-kazasiyla-ilgili-aciklama-1049690178.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili açıklama

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin Dışiileri Bakanlığı bir mesaj yayınladı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T17:48+0300

2021-10-10T17:48+0300

2021-10-10T17:52+0300

dünya

uçak kazası

rus

tataristan cumhuriyeti

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı 'Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde Düşen Uçak Hakkında' başlığıyla yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:"Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz."Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağının zemine sert iniş yaptığı sırada hayatını kaybeden 16 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişinin tedavisi sürüyor.

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uçak kazası, rus, tataristan cumhuriyeti