Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211010/dogu-perincek-turkiye-buyuk-cozumlerin-esiginde-1049678940.html
Doğu Perinçek: Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde
Doğu Perinçek: Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen Üretim Devrimi Kurultayı'na katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T01:22+0300
2021-10-10T01:22+0300
politika
türkiye
doğu perinçek
vatan partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_3b06ab6b5222bbd4d3047a4dde2f493a.jpg
Doğu Perinçek, partisinin düzenlediği Üretim Devrimi Kurultayı'na katılmak üzere geldiği Adana’da çiftçiler, arıcılar, madenciler ve fırıncılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üreticilerin sorunlarının ne kadar büyük olursa çözümünün de o kadar büyük olacağını kaydetti. Perinçek, “Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde. Üretici kambur değil üretici baş tacı derseniz Türkiye’nin ekonomi politikaları üreticinin hizmetine girer” diye konuştu.Kozan Belediye Sineması'nda gerçekleşen kurultaya, Vatan Partisi Adana İl Başkanı Server Aslan, Kozan İlçe Başkanı Babür Ünüvar, yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı.Perinçek, kurultayın ardından kitaplarını imzalayarak üreticilere hediye etti. Kozan Belediyesi yöresel ürünler standını gezerek ilçede üretilen ürünleri inceleyen Perinçek ardından kurultaylarına devam etmek üzere ilçeden ayrıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_119:0:838:539_1920x0_80_0_0_06d1b0b030e13e987edbefe0f8da2e44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, doğu perinçek, vatan partisi

Doğu Perinçek: Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde

01:22 10.10.2021
© Fotoğraf : Vatan PartisiDoğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı
Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© Fotoğraf : Vatan Partisi
Abone ol
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen Üretim Devrimi Kurultayı'na katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde. Üretici kambur değil üretici baş tacı derseniz Türkiye’nin ekonomi politikaları üreticinin hizmetine girer" dedi.
Doğu Perinçek, partisinin düzenlediği Üretim Devrimi Kurultayı'na katılmak üzere geldiği Adana’da çiftçiler, arıcılar, madenciler ve fırıncılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üreticilerin sorunlarının ne kadar büyük olursa çözümünün de o kadar büyük olacağını kaydetti. Perinçek, “Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde. Üretici kambur değil üretici baş tacı derseniz Türkiye’nin ekonomi politikaları üreticinin hizmetine girer” diye konuştu.
Kozan Belediye Sineması'nda gerçekleşen kurultaya, Vatan Partisi Adana İl Başkanı Server Aslan, Kozan İlçe Başkanı Babür Ünüvar, yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı.
Perinçek, kurultayın ardından kitaplarını imzalayarak üreticilere hediye etti. Kozan Belediyesi yöresel ürünler standını gezerek ilçede üretilen ürünleri inceleyen Perinçek ardından kurultaylarına devam etmek üzere ilçeden ayrıldı.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:44Soylu: Zillet ittifakını 2023’te çok daha büyük, açık arayla mağlup edeceğiz
01:22Doğu Perinçek: Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde
01:07Almanya Başbakanı Merkel veda ziyareti için İsrail'de
00:5258. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi
00:25Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yola da AK Parti'yle devam kararını, benim aziz milletim vermiş durumda
00:13Rusya’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda sahne dekoru kazası: 1 ölü
00:10Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi
DünAltın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasındaki diyalog gündem oldu
DünÇekya'da genel seçimleri muhalefetin 'Birlikte' ittifakı kazandı
DünRus Dışişleri: Başbakan Kurz’un istifası Avusturya’nın iç meselesidir
DünThe Sopranos’un Türkiye uyarlaması geliyor
DünHindistan İçişleri Bakanı Mishra'nın oğlu, 8 çiftçinin öldürüldüğü olay nedeniyle gözaltına alındı
DünTürk paralimpik yelkenci Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi
DünRusya: Suriye hava savunması Pantsir sistemleri ile İsrail'in attığı 12 füzeden 8'ini imha etti
Dün‘Nazım Hikmet'i konu alan Rus tiyatro gösterisi Türkiye'de coşkuyla karşılandı’
DünÜnlü Rus doktor, Kovid-19 aşısı olan bazı hastaların neden yoğun bakıma alınabildiğini açıkladı
DünABD'li ilaç firması Moderna, koronavirüs aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
DünTaliban yetkilisi, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunda görüştüklerini açıkladı
DünHakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz, görevinden istifa etti