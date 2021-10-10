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Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin
Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin
Netflix'in popüler dizisi Squid Game tüm dünyada izlenme rekorları kırarken, yetkililer uyarıyor: Küçük çocuklar dizideki tehlikeleri sahneleri yeniden... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T13:27+0300
2021-10-10T13:27+0300
yaşam
okul
netflix
mektup
ebeveyn
veli
dizi
netflix türkiye
uyarı
squid game
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İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi için dünyanın farklı yerlerinden ebeveynlere önemli uyarılar geldi.Belçika’da bir okulda öğrencilerin Squid Game’den esinlenerek oyunlar oynaması üzerine okul yönetimi endişelerini dile getirdi. Erquelinnes Béguinage Hainau isimli okulda çocukların dizideki oyunları taklit ettiği, kaybedenlerin ise dövüldüğü belirtildi. Okul yönetimi velilere uyarılarda bulunarak, 18 yaş sınırlaması konulan dizinin çocuklar tarafından izlenmemesi gerektiği vurgulandı. Okul tarafından yapılan açıklamada, “Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunu durdurmak için öğrencileri dikkatle izliyoruz! Çocuklarınızı bunun neden olabileceği sonuçlardan haberdar etmek için desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz” ifadeleri kullanıldı.Benzer bir haber İngiltere’den de geldi. İngiltere’nin Kent Bölgesi’ndeki Sandown Okulu’nda çevrimiçi yayınların çocuklara yönelik zararları hakkında eğitim verilmeye başlandı. Okul yönetimi, bundan yola çıkarak ek ders koyduklarını belirtirken, dizinin her yaş grubuna uygun olmamasıyla ilgili ebeveynlere mektup gönderdiklerini de ifade etti.Sözcü'nün İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, Londra’daki bir okulda da velilere mektup yazılarak öğrencilerin kendi Squid Game’lerini yarattıklarından dolayı endişe ettikleri dile getirildi.Netflix’teki Güney Kore dizisi Squid Game, acımasız bir hayatta kalma yarışmasını, toplumsal eşitsizlikleri de ön plana çıkararak anlatan bir yapım. Şimdiden tüm dünyada rekor izleyici kitlesine ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211008/yonetmen-hwang-gundemden-dusmeyen-dizisini-anlatti-squid-game-eziklerin-hikyesi-1049643282.html
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okul, netflix, mektup, ebeveyn, veli, dizi, netflix türkiye, uyarı, squid game

Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin

13:27 10.10.2021
© REUTERS / KIM HONG-JISquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© REUTERS / KIM HONG-JI
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Netflix'in popüler dizisi Squid Game tüm dünyada izlenme rekorları kırarken, yetkililer uyarıyor: Küçük çocuklar dizideki tehlikeleri sahneleri yeniden canlandırıyor.
İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi için dünyanın farklı yerlerinden ebeveynlere önemli uyarılar geldi.
Belçika’da bir okulda öğrencilerin Squid Game’den esinlenerek oyunlar oynaması üzerine okul yönetimi endişelerini dile getirdi.
Erquelinnes Béguinage Hainau isimli okulda çocukların dizideki oyunları taklit ettiği, kaybedenlerin ise dövüldüğü belirtildi.
Okul yönetimi velilere uyarılarda bulunarak, 18 yaş sınırlaması konulan dizinin çocuklar tarafından izlenmemesi gerektiği vurgulandı. Okul tarafından yapılan açıklamada, “Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunu durdurmak için öğrencileri dikkatle izliyoruz! Çocuklarınızı bunun neden olabileceği sonuçlardan haberdar etmek için desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Benzer bir haber İngiltere’den de geldi. İngiltere’nin Kent Bölgesi’ndeki Sandown Okulu’nda çevrimiçi yayınların çocuklara yönelik zararları hakkında eğitim verilmeye başlandı. Okul yönetimi, bundan yola çıkarak ek ders koyduklarını belirtirken, dizinin her yaş grubuna uygun olmamasıyla ilgili ebeveynlere mektup gönderdiklerini de ifade etti.
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
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Sözcü'nün İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, Londra’daki bir okulda da velilere mektup yazılarak öğrencilerin kendi Squid Game’lerini yarattıklarından dolayı endişe ettikleri dile getirildi.
Netflix’teki Güney Kore dizisi Squid Game, acımasız bir hayatta kalma yarışmasını, toplumsal eşitsizlikleri de ön plana çıkararak anlatan bir yapım. Şimdiden tüm dünyada rekor izleyici kitlesine ulaştı.
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