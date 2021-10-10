https://tr.sputniknews.com/20211010/en-iyi-kadin-oyuncu-secilen-nihal-yalcin-lutfen-tamerin-onume-gecmesine-izin-vermeyin-1049685373.html

'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Nihal Yalçın: Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin

'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Nihal Yalçın: Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T13:38+0300

2021-10-10T13:38+0300

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yaşam

türkiye

antalya

altın portakal film festivali

tamer karadağlı

nihal yalçın

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın'ın oldu. Ödülünü almak için sahneye çıkan Nihal Yalçın'ın konuşması devam ettiği sırada Tamer Karadağlı'nın kendisine ödülünü vermesi ve konuşma sırasındaki çeşitli mimikleri sosyal medyada konu oldu.Nihal Yalçın, ödül konuşmasını yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı'ya, “'Sus' mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Yalçın'ın sözleri üzerine Karadağlı, “Ödülünüzle birlikte konuşun diye" karşılığını verdi.Tamer Karadağlı, bu tepkisi ve sahnedeki mimikleri nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kişi Tamer Karadağlı'ya tepki gösterdi. Ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın ise “Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem" dedi.

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türkiye, antalya, altın portakal film festivali, tamer karadağlı, nihal yalçın