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Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu
Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu
Konya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i, tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek, adliyeye sevk edildi. Şimşek, ''Üzerime çok geliyordu. Çok... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T16:01+0300
2021-10-10T16:01+0300
türkiye
konya
kadına şiddet
cinayet
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Konya’da meydana gelen olayda, emekli öğretmen Turgut Şimşek ile eşi Sevil Şimşek evde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eşinin başına tabancayla ateş eden Turgut Şimşek, ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevil Şimşek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.'Üzerime çok geliyordu'Gözaltına alınan Turgut Şimşek, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek'in ilk ifadesinde, "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. Ben de 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi.Sevil Şimşek'in cenazesi, otopsinin ardından Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.
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konya, kadına şiddet, cinayet

Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu

16:01 10.10.2021
© DHAEşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu
Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© DHA
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Konya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i, tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek, adliyeye sevk edildi. Şimşek, ''Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi.
Konya’da meydana gelen olayda, emekli öğretmen Turgut Şimşek ile eşi Sevil Şimşek evde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eşinin başına tabancayla ateş eden Turgut Şimşek, ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevil Şimşek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Üzerime çok geliyordu'

Gözaltına alınan Turgut Şimşek, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek'in ilk ifadesinde, "Üzerime çok geliyordu. Çok konuşuyordu. 'Senin annen şöyle, böyle' deyip duruyordu. Kavga ettik. Bana bıçak salladı. Ben de 'Bu kadın beni öldürecek' diye düşünüp tabancayla ateş ettim'' dedi.
Sevil Şimşek'in cenazesi, otopsinin ardından Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.
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