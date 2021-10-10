TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Flash TV'de ana haberi sunacak isim belli oldu
© Fotoğraf : MedyaRadar Flash TV billboard
© Fotoğraf : MedyaRadar
Flash TV’nin sloganı “Özgür, komik, korkak” olarak belirlendi ve logosu yenilendi. Kanalda ana haberleri Can Ataklı sunacak.
Anka Haber Ajansı’nın haberine göre, yayın hayatına 15 Ocak 1992’de giren ve 27 yılın ardından 28 Şubat 2019’de ekranı kararan Flash TV, yeniden televizyon ekranlarına dönüyor. 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınına yeniden başlayan kanalın logosu yenilendi ve sloganı “Özgür, komik, korkak” olarak belirlendi. Yarından itibaren ekranlarda olacak olan kanalın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
“Hakan Aygün, Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Akif Beki, Seda Akgül, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk.”
Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün oldu. Duayen gazeteci Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ Ankara Temsilciliği görevinin yanında Flash TV’de de Ankara Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ankara’da haber müdürü ise gazeteci Lale Özan Arslan oldu.
Uğuroğlu, kanalda her çarşamba ‘Serbest Bölge’ programını sunacak. Uğuroğlu hafta içi her gün ’Perde Arkası’ programını sunacak.
‘Türkiye’nin özgür televizyon yayıncılığına büyük ihtiyacı var’
Uğuroğlu, kanalın kuruluşuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Türkiye’nin özgür televizyon yayıncılığına büyük ihtiyacı var. Taraf olmadan, tarafsız yayın. Bağlı ya da bağımlı olmadan, bağımsız yayın. Anayasa ve yasalara saygılı yayın doğrultusunda halkın haber alma hakkı çerçevesinde, gerçek ve özgür yayıncılığı yapacağız. Tüm siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum örgütü yöneticilerine ve tabii vatandaşa yayınlarımızda yer vereceğiz. Türk halkı, Flash TV’nin yeni yayın politikasında diğer televizyon yayınlarında arayıp da bulamadığı çok sesli görüşleri bulacak.
‘Tüm partilerin TBMM grup toplantılarını canlı yayınlayacağız’
Türkiye’nin en çok izlenen ana haberini Can Ataklı yapacak. Haber programlarında da çok sesliliğe, vatandaşın sorunlarına büyük önem vereceğiz. Tüm partilerin TBMM grup toplantılarını canlı yayınlayacağız. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilere ve liderlerine yayınlarımızda eşit süreli yer vereceğiz.”
Uğuroğlu, siyasilere de “Flash TV sizin kanalınız. Buyurun gelin, ekranımız herkese açık” çağrısında bulundu.
Kanalda gazeteci Can Ataklı, hafta içi her gün ana haber bültenini sunacak.
Sunucu Serhat Ulueren, Telegol isimli spor programla ekranda yerini alırken, Fehmi Koru, Emin Şirin, Altan Tan ve Mithat Baydur’un tartışmacı olacağı ayrı bir siyaset programı da olacak. Eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş’ın sunacağı, 8-10 konuklu bir program da pazar günleri yayınlanacak.
Ankara’dan İbrahim Uslu, Murat Sarı, yaklaşan 2023 seçimleriyle ilgili ‘Seçime doğru’ isimli program yapacak.