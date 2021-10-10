https://tr.sputniknews.com/20211010/formula-1-istanbul-gpsi-icin-geri-sayim-basladi-1049682045.html

Formula 1 İstanbul GP'si için geri sayım başladı

Formula 1 İstanbul GP'si için geri sayım başladı

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı bugün Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek 10.10.2021, Sputnik Türkiye

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Formula 1’in 2020 takviminde sezonun en iyi yarışı seçilen Turkish Grand Prix, bu sezon da yine merakla bekleniyor. Formula 1 Türkiye GP hangi kanalda?Formula 1 heyecanı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman seansıyla başladı.Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu.Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.Vettel 13, Raikkonen 16'ncı sıradaİstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 13, Kimi Raikkonen ise 16'ncı sırada ilk antrenman seansını tamamladı.Aston Martin pilotu Alman Vettel, 1.25.810'luk süre elde ederken, Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.25.933 ile turları bitirdi.Vettel'den İstanbul'da 'su' vurgusuKariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Aston Martin pilotu Sabestian Vettel, suyun önemine dikkat çeken bir kaskla İstanbul Park Pisti'ne çıktı.Alman pilotun Jens Munser tarafından tasarlanan kaskında "Su hayattır" ifadesi yer aldı.Red Bull'dan Honda'ya özel tasarımlı teşekkürRed Bull takımı, otomobilde ve pilotların tulumlarında tasarım değişikliğine giderek, sezon sonunda Formula 1'den çekileceğini açıklayan motor tedarikçisi Honda'ya teşekkür etti.Formula 1'de 8-10 Ekim tarihlerinde koşulması gereken Japonya Grand Prix'si takvimden çıkarılınca Red Bull, Suzuka Pisti'nde yapmayı planladığı sürpriz tasarım değişikliğini İstanbul Park'a taşıdı.Aracı ve pilotların tulumlarını kırmızı-beyaz renklerle yenileyen Red Bull, aracın üzerine Japonca "Arigato (Teşekkür ederiz)" yazdı.Türkiye GP'de Pole pozisyonu Valtteri Bottas'ınFormula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı. Pole pozisyonunun sahibi Mercedes'ten Valtteri Bottas oldu. Lewis Hamilton, sıralama turlarını 1. sırada bitirmesine rağmen 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak.

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