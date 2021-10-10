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Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop verdi
Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop verdi
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarışların tamamlanmasının ardından kupa seremonisi yapıldı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
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formula 1
mustafa şentop
kupa
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Yarışı ilk sırada tamamlayan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop takdim etti. Yarışın ikincisi Red Bull pilotu Max Verstappen'e de kupasını TBMM Başkanı Şentop verirken, Red Bull pilotu Sergio Perez'e ise kupasını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı verdi. Yarışta en fazla puanı elde eden Mercedes takımına ise Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak kupasını takdim etti.
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türkiye, formula 1, mustafa şentop, kupa, valtteri bottas, max verstappen

Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop verdi

19:10 10.10.2021
© DHA / HUSEYIN YAVUZFormula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop takdim etti
Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop takdim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© DHA / HUSEYIN YAVUZ
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2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarışların tamamlanmasının ardından kupa seremonisi yapıldı.
Yarışı ilk sırada tamamlayan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop takdim etti.
Yarışın ikincisi Red Bull pilotu Max Verstappen'e de kupasını TBMM Başkanı Şentop verirken, Red Bull pilotu Sergio Perez'e ise kupasını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı verdi. Yarışta en fazla puanı elde eden Mercedes takımına ise Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak kupasını takdim etti.
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