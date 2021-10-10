https://tr.sputniknews.com/20211010/formula-1-rolex-turkiye-gpde-kupa-seremonisi-yapildi-bottasa-kupayi-tbmm-baskani-sentop-verdi-1049691536.html

Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop verdi

Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop verdi

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarışların tamamlanmasının ardından kupa seremonisi yapıldı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T19:10+0300

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spor

türkiye

formula 1

mustafa şentop

kupa

valtteri bottas

max verstappen

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Yarışı ilk sırada tamamlayan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop takdim etti. Yarışın ikincisi Red Bull pilotu Max Verstappen'e de kupasını TBMM Başkanı Şentop verirken, Red Bull pilotu Sergio Perez'e ise kupasını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı verdi. Yarışta en fazla puanı elde eden Mercedes takımına ise Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak kupasını takdim etti.

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türkiye, formula 1, mustafa şentop, kupa, valtteri bottas, max verstappen