https://tr.sputniknews.com/20211010/gayrimenkul-danismani-ev-sahipleri-kiraci-secmeye-basladi-bankalar-gibi-kredi-notu-istiyorlar-1049690059.html
Gayrimenkul danışmanı: Ev sahipleri kiracı seçmeye başladı, bankalar gibi kredi notu istiyorlar
Gayrimenkul danışmanı: Ev sahipleri kiracı seçmeye başladı, bankalar gibi kredi notu istiyorlar
Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp ev sahiplerinin talepleri hakkında bilgi vererek “Kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelince evlerin değeri yükseldi... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T17:39+0300
2021-10-10T17:39+0300
2021-10-10T17:39+0300
yaşam
türkiye
kredi notu
konut
gayrimenkul
kiralık ev
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Son dönemde artan talep ve arz eksikliğiyle yaşanan kiralık konut krizi bazı ev sahipleri tarafından suistimal edilmeye başlandı. Ev sahipleri tarafından kiracılara eskiden sorulmayan özel bilgiler sorulurken, bazı ev sahipleri kiracılardan kredi notu istemeye başladı.Oda TV'nin haberine göre ev sahiplerinin birçok kriteri bulunuyor. Kiracının ne iş yaptığı, ilişki durumu, nereli olduğu, çocuk sayısı ilk sorulan sorular. Ancak bazı ev sahipleri SGK dökümü, bankalardaki kredi puan durumunu gösteren findeks raporu da istemeye başladı.Ev sahiplerinin talepleri hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Ev sahibinin kiracının ne iş yaptığını sorması, evli olup olmadığı, çocuk sayısı hep alıştığımız şeylerdi. Ancak son aylarda gayrimenkul sektörü büyük bir kriz içerisinde. Kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelince evlerin değeri yükseldi. Haliyle ev sahipleri de kiracı seçmeye başladı. Artık bazı ev sahipleri bankalar gibi kredi notu istiyor” dedi.‘Mülkiyet ve barınma hakkı Anayasal bir haktır, ayrıca kısıtlama getirmeye kanunda yer yoktur’Ev sahiplerinin iyi niyet çerçevesinde SGK hizmet dökümü isteme hakkına sahip olduğunu aktaran Alp, “Ancak mülkiyet ve barınma hakkı Anayasal bir haktır, ayrıca kısıtlama getirmeye kanunda yer yoktur. Herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir. Mal sahipleri bunun aksine bir şart ya da koşul getiremez. Nitekim kanunda sözleşme serbestisi gereği kiracılar ve kiralayanlar gerekli hukuki şartları karşılıklı olarak kanunda yazılı hususlar dahilinde belirleme hakkına sahiptirler” ifadelerini kullandı.
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türkiye, kredi notu, konut, gayrimenkul, kiralık ev
Gayrimenkul danışmanı: Ev sahipleri kiracı seçmeye başladı, bankalar gibi kredi notu istiyorlar
Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp ev sahiplerinin talepleri hakkında bilgi vererek “Kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelince evlerin değeri yükseldi. Haliyle ev sahipleri de kiracı seçmeye başladı. Artık bazı ev sahipleri bankalar gibi kredi notu istiyor” dedi.
Son dönemde artan talep ve arz eksikliğiyle yaşanan kiralık konut krizi bazı ev sahipleri tarafından suistimal edilmeye başlandı. Ev sahipleri tarafından kiracılara eskiden sorulmayan özel bilgiler sorulurken, bazı ev sahipleri kiracılardan kredi notu istemeye başladı.
Oda TV'nin haberine göre
ev sahiplerinin birçok kriteri bulunuyor. Kiracının ne iş yaptığı, ilişki durumu, nereli olduğu, çocuk sayısı ilk sorulan sorular. Ancak bazı ev sahipleri SGK dökümü, bankalardaki kredi puan durumunu gösteren findeks raporu da istemeye başladı.
Ev sahiplerinin talepleri hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Ev sahibinin kiracının ne iş yaptığını sorması, evli olup olmadığı, çocuk sayısı hep alıştığımız şeylerdi. Ancak son aylarda gayrimenkul sektörü büyük bir kriz içerisinde. Kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelince evlerin değeri yükseldi. Haliyle ev sahipleri de kiracı seçmeye başladı. Artık bazı ev sahipleri bankalar gibi kredi notu istiyor” dedi.
‘Mülkiyet ve barınma hakkı Anayasal bir haktır, ayrıca kısıtlama getirmeye kanunda yer yoktur’
Ev sahiplerinin iyi niyet çerçevesinde SGK hizmet dökümü isteme hakkına sahip olduğunu aktaran Alp, “Ancak mülkiyet ve barınma hakkı Anayasal bir haktır, ayrıca kısıtlama getirmeye kanunda yer yoktur. Herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir. Mal sahipleri bunun aksine bir şart ya da koşul getiremez. Nitekim kanunda sözleşme serbestisi gereği kiracılar ve kiralayanlar gerekli hukuki şartları karşılıklı olarak kanunda yazılı hususlar dahilinde belirleme hakkına sahiptirler” ifadelerini kullandı.