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İçişleri Bakanlığı: 1 özel harekat polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı
İçişleri Bakanlığı: 1 özel harekat polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı
İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T21:21+0300
2021-10-10T21:21+0300
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pkk, içişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığı: 1 özel harekat polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı