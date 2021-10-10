Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211010/icisleri-bakanligi-1-ozel-harekat-polisi-sehit-oldu-3u-yaralandi-1049693258.html
İçişleri Bakanlığı: 1 özel harekat polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı
İçişleri Bakanlığı: 1 özel harekat polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı
İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T21:21+0300
2021-10-10T21:21+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pkk, içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanlığı: 1 özel harekat polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı

21:21 10.10.2021
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı
040020
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:21İçişleri Bakanlığı: 1 özel harekat polisi şehit oldu, 3'ü yaralandı
21:02Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle aramıza girmek isteyenlere diyoruz ki siz kendi işinize bakın
21:00Trafikte tartıştıkları iki kişiyi baltayla yaraladılar
20:34Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi
20:29Kayıp kardeşlerin cesedi 9 yıl sonra bulundu
20:19Tiflis’te yüzlerce Saakaşvili destekçisi sokağa çıktı
19:58Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: Rektörün arabasının önünü kesmek insani bir davranış değil
19:44Emniyet'ten Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama
19:22TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek
19:10Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop verdi
18:55Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi
18:46Boyu kadar balığı oltayla avladı: ‘2 yıldır peşindeydim, rekor balığım oldu’
18:31Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
18:31Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı
18:19Letonya Teknik Direktörü: Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz
18:16Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin servis aracı kundaklandı
18:00Madonna: İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor
17:52Nusret Gökçe 'yeni hedefini' açıkladı: Uzaya ilk restoranı ben açacağım, demedi demeyin
17:48Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili açıklama
17:39Gayrimenkul danışmanı: Ev sahipleri kiracı seçmeye başladı, bankalar gibi kredi notu istiyorlar