İmamoğlu'ndan Ankara Gar Katliamı paylaşımı: Teröre karşı insanlığa inancımızla, dimdik duracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Garı önündeki terör saldırısıyla yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Teröre karşı insanlığa olan inancımızla, birliğimizle, beraberliğimizle dimdik duracağız" ifadesini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Katliamı'nın yıl dönümünde sosyal medya hesabından, "Teröre karşı insanlığa olan inancımızla, birliğimizle, beraberliğimizle dimdik duracağız" mesajını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Garı önündeki terör saldırısıyla yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Teröre karşı insanlığa olan inancımızla, birliğimizle, beraberliğimizle dimdik duracağız" ifadesini kullandı.
Ankara Garı önündeki terör saldırısıyla yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Teröre karşı insanlığa olan inancımızla, birliğimizle, beraberliğimizle dimdik duracağız. #10EkimAnkaraKatliamı