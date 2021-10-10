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İntihar edeceğini söyleyen vatandaş, arkadaşının evinde uyurken bulundu
İntihar edeceğini söyleyen vatandaş, arkadaşının evinde uyurken bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ailesi ile telefonda yaşadığı tartışma sonunda intihar edeceğini söyleyen vatandaş için Bandırma adeta seferber oldu. Her yerde... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T02:19+0300
2021-10-10T02:20+0300
yaşam
intihar
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman U. (45) isimli şahıs, sahilde ailesiyle yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde denize atlayarak intihar edeceğini söyledi. Telefon görüşmesinin ardından ailesi durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Gelen ihbar sonrasında Emniyet güçleri, sahil güvenlik ekipleri, 911 Arama Kurtarma ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri intihar eden şahsı aramaya başladı. Kayıp şahıs Bandırma kordonda yaklaşık 3 saat arandı. Yapılan aramalarda intihar ettiği sanılan Abdurrahman U. bulunamadı. Gerçek 3 saat sonra açığa çıktı. Şahsın bir evde olduğu ihbarını alan Emniyet ekipleri intihar ettiği sanılan Abdurrahman U.'yu arkadaşının evinde uyurken buldu. Bu arada aramalar sırasında Bandırma Limanına giriş çıkışlar durduruldu. İstanbul'dan kalkan 19:00 feribotu Bandırma açıklarında bekletildi. Feribot 3 saat sonra feribot iskeleye yanaşarak yolcuları bıraktı. Yük gemileri ve Ro - Ro gemisi de 3 sonra limana giriş yaptı. Yaşanan olay hakkında bilgi veren 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, "Akşam saat 21:00 sıraları Emniyete gelen bir üzerine sahilde bir şahsın intihar ettiği ihbarı sonucu buraya geldik. 3 saat arama yaptık sonuç alamadık. Daha sonra Abdurrahman Ugey isimli sahsın arkadaşının evinde bulunduğu söylendi. Şahıs arkadaşının evinde uyurken bulunmuş. Bu sürede feribot bandırma açıklarında bekledi. Yük gemileri ve Ro - Ro gemileri limana giriş yapamadı. Bizde sahıs bulununca olay yerinden ayrılıyoruz" diye konuştu.Arkadaşının evinde bulunan Abdurrahman U.'nun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
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intihar

İntihar edeceğini söyleyen vatandaş, arkadaşının evinde uyurken bulundu

02:19 10.10.2021 (güncellendi: 02:20 10.10.2021)
© İHA / ÖMER TURANBalıkesir'in Bandırma ilçesinde ailesi ile telefonda yaşadığı tartışma sonunda intihar edeceğini söyleyen vatandaş için Bandırma adeta seferber oldu. Her yerde aranan vatandaş 3 saat sonra arkadaşının evinde uyurken bulundu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ailesi ile telefonda yaşadığı tartışma sonunda intihar edeceğini söyleyen vatandaş için Bandırma adeta seferber oldu. Her yerde aranan vatandaş 3 saat sonra arkadaşının evinde uyurken bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© İHA / ÖMER TURAN
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ailesi ile telefonda yaşadığı tartışma sonunda intihar edeceğini söyleyen vatandaş için Bandırma adeta seferber oldu. Her yerde aranan vatandaş 3 saat sonra arkadaşının evinde uyurken bulundu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman U. (45) isimli şahıs, sahilde ailesiyle yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde denize atlayarak intihar edeceğini söyledi. Telefon görüşmesinin ardından ailesi durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Gelen ihbar sonrasında Emniyet güçleri, sahil güvenlik ekipleri, 911 Arama Kurtarma ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri intihar eden şahsı aramaya başladı. Kayıp şahıs Bandırma kordonda yaklaşık 3 saat arandı. Yapılan aramalarda intihar ettiği sanılan Abdurrahman U. bulunamadı.
Gerçek 3 saat sonra açığa çıktı. Şahsın bir evde olduğu ihbarını alan Emniyet ekipleri intihar ettiği sanılan Abdurrahman U.'yu arkadaşının evinde uyurken buldu. Bu arada aramalar sırasında Bandırma Limanına giriş çıkışlar durduruldu. İstanbul'dan kalkan 19:00 feribotu Bandırma açıklarında bekletildi. Feribot 3 saat sonra feribot iskeleye yanaşarak yolcuları bıraktı. Yük gemileri ve Ro - Ro gemisi de 3 sonra limana giriş yaptı.
Yaşanan olay hakkında bilgi veren 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, "Akşam saat 21:00 sıraları Emniyete gelen bir üzerine sahilde bir şahsın intihar ettiği ihbarı sonucu buraya geldik. 3 saat arama yaptık sonuç alamadık. Daha sonra Abdurrahman Ugey isimli sahsın arkadaşının evinde bulunduğu söylendi. Şahıs arkadaşının evinde uyurken bulunmuş. Bu sürede feribot bandırma açıklarında bekledi. Yük gemileri ve Ro - Ro gemileri limana giriş yapamadı. Bizde sahıs bulununca olay yerinden ayrılıyoruz" diye konuştu.

Arkadaşının evinde bulunan Abdurrahman U.'nun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
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