Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA: Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211010/irak-halki-sandik-basinda-1049681093.html
Irak halkı sandık başında
Irak halkı sandık başında
Irak'ta saat 18:00’de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler seçim... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T09:13+0300
2021-10-10T09:14+0300
dünya
irak
musul
seçim
siyaset
oy
genel seçim
bağdat
mustafa el-kazımi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049681068_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4c4cecdb65abc69574f0c6f3061808e4.jpg
Irak'ta oy verme işlemleri sırasında seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek. Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek.Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.Cumhurbaşkanı Salih oyunu kullandıIrak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.Salih, Yeşil Bölge’deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, “Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür” şeklinde konuştu.Başbakan Kazımi oyunu kullandıIrak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim merkezinde oy verdi.Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim" dedi.Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211010/irak-savasinin-mimarlarindan-abdnin-eski-kara-kuvvetleri-komutani-odierno-kanserden-oldu-1049680581.html
irak
musul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049681068_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1287af8a7af38dd573ac25a05745a2cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, musul, seçim, siyaset, oy, genel seçim, bağdat, mustafa el-kazımi

Irak halkı sandık başında

09:13 10.10.2021 (güncellendi: 09:14 10.10.2021)
© AAIrak halkı sandık başında
Irak halkı sandık başında - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© AA
Abone ol
Irak'ta saat 18:00’de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek.
Irak'ta oy verme işlemleri sırasında seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek. Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.
40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.
Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Salih oyunu kullandı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken genel seçimlerde oyunu verdi.
Salih, Yeşil Bölge’deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, “Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür” şeklinde konuştu.
Ray Odierno - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
DÜNYA
Irak savaşının mimarlarından ABD'nin eski Kara Kuvvetleri Komutanı Odierno kanserden öldü
05:12
22

Başbakan Kazımi oyunu kullandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.
Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim merkezinde oy verdi.
Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim" dedi.
Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:15Trump: Rusya ve Çin, ABD’nin Afganistan'da terk ettiği helikopterleri söktü ve incelemeye başladı
10:10Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü
10:02La Casa de Papel'in Berlin’i: Türklerle kuzen olduğumuz hissine kapıldım
09:42Kağıthane'de polis, müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı
09:30İstanbul’u besleyen Istrancalar kurudu
09:13Irak halkı sandık başında
05:51Oscar Ödüllü oyuncu Rami Malek, hayatındaki dönüm noktasını anlattı
05:39'Tiktok trendi için' engelli öğretmenini dövüp hastanelik etti
05:23Squid Game dizisinin yapımcısından 'ikinci sezon' açıklaması: Büyük bir değişiklik yapılabilir
05:12Irak savaşının mimarlarından ABD'nin eski Kara Kuvvetleri Komutanı Odierno kanserden öldü
04:19Macaristan hükümetinden, Polonya Anayasa Mahkemesinin tartışılan kararına destek
03:54Almanya’daki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’nde deprem: 2 bakan milletvekilliğinden istifa etti
03:30Pakistan'da yasaklı TLP'nin lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verildi
03:09Çin'de geliştirilen evcil robot hayvanlara ilgi artıyor
02:50İtalya'da 'Yeşil Geçiş' sertifikası protesto edildi: Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı
02:32Kenya'da bebek fil sayısında patlama yaşandı
02:19İntihar edeceğini söyleyen vatandaş, arkadaşının evinde uyurken bulundu
02:00Elektrik santrallerdeki yakıtın bitmesinin ardından Lübnan karanlığa gömüldü
01:44Soylu: Zillet ittifakını 2023’te çok daha büyük, açık arayla mağlup edeceğiz
01:22Doğu Perinçek: Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde