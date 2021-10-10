https://tr.sputniknews.com/20211010/iranda-pizza-yiyen-kadinlarin-televizyonda-gosterilmesi-yasaklandi-1049687072.html

İran'da pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesi yasaklandı

İran'da pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesi yasaklandı

İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (IRIB) pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesini yasakladığı öğrenildi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T14:58+0300

2021-10-10T14:58+0300

2021-10-10T14:58+0300

dünya

iran

televizyon

kadın

pizza

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Govorit Moskva radyosunun bildirdiği üzere İran Radyo ve Televizyon Kurumu, pizza yiyen kadınların yer aldığı video içeriklerinin televizyonda gösterilmesini yasakladı.Habere göre İran’da ayrıca kızların deri eldiven giydiği, sandviç yediği veya kırmızı içecekler içtiği videoların gösteriminden vazgeçilmesi öneriliyor, televizyon şovlarında işyerlerinde kadınlara çay servisi yapan erkeklerin yer aldığı görüntüler de yasaklı içerik kapsamına girdi.IRIB yetkilileri, sakıncalı içeriği filtrelemek için kadınların ve erkeklerin ev ortamında bulunduğu videoları izleyecek, yayın akışı (streaming) sağlayan platformlar ise içeriklerdeki sansürü kendileri gerçekleştirecek.Daha önce İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun sansür görevlilerinin bir futbol maçının yayınını aniden kestiği bildirilmişti. Sonradan yayının şort giymiş kadın hakem nedeniyle kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

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iran, televizyon, kadın, pizza, yasak