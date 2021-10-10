https://tr.sputniknews.com/20211010/istanbulu-besleyen-istrancalar-kurudu-1049681315.html

İstanbul’u besleyen Istrancalar kurudu

İstanbul’u besleyen Istrancalar kurudu

İstanbul’un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalar'da kuraklık gözlenmeye başladı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T09:30+0300

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2021-10-10T09:30+0300

türkiye

istanbul

yağmur

su

kuraklık

istranca

yıldız dağları

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Istranca’nın dereleriyle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki kuraklık dikkat çekiyor.Tamamen kuruyan her 2 barajın yanı sıra Istrancalardaki irili ufaklı dereler de kuraklığın pençesinde.Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, son yıllarda çevre kirliliğinin yoğun görüldüğü Bafa Gölü’nde avlanan balıklarda ağır metal birikimi olduğu belirlendi. Bafa’nın, özellikle Büyük Menderes Nehri’yle kirletildiği ortaya çıktı.Bölgedeki son durumu Milliyet’e değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, tükenen su kaynaklarının yanı sıra ekolojik tahribata bağlı temiz hava dengesini bozulacağı uyarısını yaptı.Bölgedeki durumu görüntüleyen Çidem, “Istrancalar için sözün bittiği yer değil, suyun bittiği yerdeyiz. Istrancalarda su olmazsa ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yaşanmaz olacak. Çünkü İstanbul’un havası ve suyu buradan gidiyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211006/turkiyenin-golleri-alarm-veriyor-korumazsak-kuraklik-kacinilmaz-1049563207.html

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istranca

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istanbul, yağmur, su, kuraklık, istranca, yıldız dağları