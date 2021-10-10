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İstanbul’u besleyen Istrancalar kurudu
İstanbul’u besleyen Istrancalar kurudu
İstanbul’un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalar'da kuraklık gözlenmeye başladı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T09:30+0300
2021-10-10T09:30+0300
türkiye
istanbul
yağmur
su
kuraklık
istranca
yıldız dağları
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Istranca’nın dereleriyle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki kuraklık dikkat çekiyor.Tamamen kuruyan her 2 barajın yanı sıra Istrancalardaki irili ufaklı dereler de kuraklığın pençesinde.Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, son yıllarda çevre kirliliğinin yoğun görüldüğü Bafa Gölü’nde avlanan balıklarda ağır metal birikimi olduğu belirlendi. Bafa’nın, özellikle Büyük Menderes Nehri’yle kirletildiği ortaya çıktı.Bölgedeki son durumu Milliyet’e değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, tükenen su kaynaklarının yanı sıra ekolojik tahribata bağlı temiz hava dengesini bozulacağı uyarısını yaptı.Bölgedeki durumu görüntüleyen Çidem, “Istrancalar için sözün bittiği yer değil, suyun bittiği yerdeyiz. Istrancalarda su olmazsa ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yaşanmaz olacak. Çünkü İstanbul’un havası ve suyu buradan gidiyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211006/turkiyenin-golleri-alarm-veriyor-korumazsak-kuraklik-kacinilmaz-1049563207.html
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istanbul, yağmur, su, kuraklık, istranca, yıldız dağları

İstanbul’u besleyen Istrancalar kurudu

09:30 10.10.2021
© DHAİstanbul’u besleyen Istrancalar kurudu
İstanbul’u besleyen Istrancalar kurudu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© DHA
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İstanbul’un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalar'da kuraklık gözlenmeye başladı.
Istranca’nın dereleriyle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki kuraklık dikkat çekiyor.Tamamen kuruyan her 2 barajın yanı sıra Istrancalardaki irili ufaklı dereler de kuraklığın pençesinde.
Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, son yıllarda çevre kirliliğinin yoğun görüldüğü Bafa Gölü’nde avlanan balıklarda ağır metal birikimi olduğu belirlendi. Bafa’nın, özellikle Büyük Menderes Nehri’yle kirletildiği ortaya çıktı.
Bölgedeki son durumu Milliyet’e değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, tükenen su kaynaklarının yanı sıra ekolojik tahribata bağlı temiz hava dengesini bozulacağı uyarısını yaptı.
Bölgedeki durumu görüntüleyen Çidem, “Istrancalar için sözün bittiği yer değil, suyun bittiği yerdeyiz. Istrancalarda su olmazsa ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yaşanmaz olacak. Çünkü İstanbul’un havası ve suyu buradan gidiyor” dedi.
Bitki Biyologu Prof. Dr. Selçuk Ertekin ayrıca Sanayi tüketiminin suya olan ihtiyacı, kentsel su tüketimi tarımsal su tüketimi ve çevre için kullanılan su tüketimi gittikçe artmakta. Bunun sonucu olarak da kullanılan yer altı suları azalmakta ve bu azalmanın sonucu olarak da büyük kuraklıklar yaşanabilmektedir. Bu geçmişte de olmuştur ama son 50-100 yıl öncesi ile değerlendirdiğimizde büyük bir su sıkıntısı olduğunu, kuraklık olduğunu görüyoruz. Özellikle Anadolu yarımadasında sık sık bazı göllerin kuruduğunu görüyoruz. Van gölünün 1-2 km çekildiğini görüyoruz” ifadelerini de kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
YAŞAM
Türkiye'nin gölleri alarm veriyor: 'Korumazsak kuraklık kaçınılmaz'
6 Ekim, 07:39
110021
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