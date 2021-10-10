https://tr.sputniknews.com/20211010/kagithanede-polis-musteri-kiligina-girip-kumarhaneyi-basti-1049681459.html
Kağıthane'de polis, müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı
Kağıthane'de polis, müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı
İstanbul Kağıthane’de bir binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, baskın düzenledikleri adreste casinoda kullanılan kumar aletleri ele... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T09:42+0300
2021-10-10T09:42+0300
2021-10-10T09:42+0300
türkiye
polis baskını
kumar
kağıthane
kumarhane
karantina
las vegas
polis özel harekat başkanlığı
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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında vatandaşın ihbarı üzerine Kağıthane Yeşilce Mahallesi'ndeki caddeye gelerek binaya giren çıkan kişileri takibe aldı. Bina girişine gelen ekipler, uzaktan kumanda ile çalışan kepengin olduğunu görmesi üzerine dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.Kağıthane Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki polis, sivil kıyafet giyerek binanın girişine gelip kapıyı çaldı. Kumar oynayacak gibi gelen polisler, kapının açılması üzerine binaya girerek ikinci kata çıktı. Burada müşteri kılığındaki polisleri işletme sahibi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ömer Faruk D. karşıladı. İçeriye giren ekipler, kimlik kartlarını göstererek polis olduklarını söylemesi üzerine dairede bulunanlar neye uğradığını şaşırdı.Sokakta bekleyen ekiplerin de binaya girmesiyle dairede geniş çaplı arama yapıldı. Dairede inceleme yapan ekipler 4 adet 'Golden Poker Masası' olarak tabir edilen masa ve bir adet rulet masası ve rulet makinası gele geçirdi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri işletme sahibi olduğu öğrenilen Ömer Faruk D. ile dairede bulunan 28 yaşındaki Muhammed A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.Las Vegas'taki casinoları andıran dairede çalışmalarını tamamlayan ekipler, kumar aletleriyle birlikte gözaltına alınan 2 kişiyi polis merkezine götürdü. Dairedeki yapılan çalışmalar sonrasında ise Kağıthane Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daireyi mühürledi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210508/hes-koduyla-girildigi-ileri-surulen-kumarhanelere-polis-baskini-220-kisiye-toplam-1-milyon-57-bin-1044451705.html
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polis baskını, kumar, kağıthane, kumarhane, karantina, las vegas, polis özel harekat başkanlığı
Kağıthane'de polis, müşteri kılığına girip kumarhaneyi bastı
İstanbul Kağıthane’de bir binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, baskın düzenledikleri adreste casinoda kullanılan kumar aletleri ele geçirdi. Las Vegas’taki casinoları andıran daireye yapılan baskında iki kişi gözaltına alınırken, daire ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında vatandaşın ihbarı üzerine Kağıthane Yeşilce Mahallesi'ndeki caddeye gelerek binaya giren çıkan kişileri takibe aldı.
Bina girişine gelen ekipler, uzaktan kumanda ile çalışan kepengin olduğunu görmesi üzerine dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.
Kağıthane Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki polis, sivil kıyafet giyerek binanın girişine gelip kapıyı çaldı. Kumar oynayacak gibi gelen polisler, kapının açılması üzerine binaya girerek ikinci kata çıktı.
Burada müşteri kılığındaki polisleri işletme sahibi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ömer Faruk D. karşıladı. İçeriye giren ekipler, kimlik kartlarını göstererek polis olduklarını söylemesi üzerine dairede bulunanlar neye uğradığını şaşırdı.
Sokakta bekleyen ekiplerin de binaya girmesiyle dairede geniş çaplı arama yapıldı. Dairede inceleme yapan ekipler 4 adet 'Golden Poker Masası' olarak tabir edilen masa ve bir adet rulet masası ve rulet makinası gele geçirdi.
Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri işletme sahibi olduğu öğrenilen Ömer Faruk D. ile dairede bulunan 28 yaşındaki Muhammed A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Las Vegas'taki casinoları andıran dairede çalışmalarını tamamlayan ekipler, kumar aletleriyle birlikte gözaltına alınan 2 kişiyi polis merkezine götürdü. Dairedeki yapılan çalışmalar sonrasında ise Kağıthane Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daireyi mühürledi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.