https://tr.sputniknews.com/20211010/karadenizde-hamsi-bollugu-fiyati-yariya-dustu-1049683499.html

Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı yarıya düştü

Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı yarıya düştü

Karadeniz'de soğuyan havanın etkisiyle ağlara bol miktarda takılan hamsinin fiyatı 30 liradan 15 liraya kadar düştü. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

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hamsi

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Av sezonuna istavrit ve palamut ile başlayan balıkçılar, Karadeniz'in soğumasıyla kendini gösteren hamsiye yöneldi. Böylece kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarıya düştü.Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Sezonu istavrit ve palamut ile açan balıkçıların beklediği hamsi avı da başladı. Denizin soğuması ile kendini gösteren hamsi, bol miktarda ağlara takıldı. Daha önceden kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarı yarıya düştü. Trabzon'da istavrit kilosu 15, çinekop 40, mezgit, çupra ve levrek 50, lüfer ise 80 liradan satılıyor.‘Hamsi bolluğu devam edecek’Balıkçı Muzaffer Özsandıkçı, hamsinin tezgahlarda bol olduğunu söyleyerek "Tezgahlarda şu an hamsi bolluğu var. Hamsinin fiyatı 15 liraya kadar indi. İstavrit de var ama hamsiden dolayı pek rağbet görmüyor. Bizim öngörümüz; hamsi bolluğu devam edecek. Vatandaş hamsi bolluğu ile fiyatından memnun" dedi.

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türkiye, karadeniz, hamsi, mezgit, istavrit, balık