https://tr.sputniknews.com/20211010/kayip-kardeslerin-cesedi-9-yil-sonra-bulundu-1049692597.html

Kayıp kardeşlerin cesedi 9 yıl sonra bulundu

Kayıp kardeşlerin cesedi 9 yıl sonra bulundu

Ankara’da 9 yıl önce kaybolan iki kardeş Oğulcan Bertan Karaoğlu ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu’nun cesetleri 9 yıl sonra bir hobi bahçesinde bulundu. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kayıp

ceset

cinayet

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Ocak 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre şüpheli olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alınırken sorguda cinayeti ve gömdükleri yeri itiraf etti.İtiraf sonrası ekipler bir hobi bahçesinde kazı çalışması yaparken çalışmalar sonucunda kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen insana ait kemik parçaları bulundu.

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kayıp, ceset, cinayet