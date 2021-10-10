https://tr.sputniknews.com/20211010/lavrov-ab-ile-karsilikli-asi-sertifikalarinin-taninmasi-konusunda-sagduyunun-kazanmasini-umuyoruz-1049694178.html
Lavrov: AB ile karşılıklı aşı sertifikalarının tanınması konusunda sağduyunun kazanmasını umuyoruz
Lavrov: AB ile karşılıklı aşı sertifikalarının tanınması konusunda sağduyunun kazanmasını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile karşılıklı olarak aşı sertifikalarının tanınması konusunda sağduyunun kazanacağını umduklarını... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T23:22+0300
2021-10-10T23:22+0300
2021-10-10T23:27+0300
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Sergey Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “AB’de siyasi nedenlerden dolayı Rus aşılarına karşı önyargı olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı.AB ülkelerinin büyük kısmının, insanlar arası temaslar için en rahat koşulların sağlanmasına ilgi duyduğunu belirten Lavrov, “Umarım sağduyu kazanır” dedi.'Batı Balkanlar’ın içişlerine karıştığımız suçlamaları asılsız’Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın Batı Balkan ülkelerinin içişlerine müdahale ettiği iddialarını da değerlendirdi.Lavrov, “Rusya’nın Batı Balkanlar’ın hayatına müdahale etmeye çalıştığı suçlamalarına gelince, bunlara alışkınız. Sırbistan ve bu bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde yalnızca karşılıklı yarar ve çıkar dengesini güdüyoruz” diye konuştu.AB’nin, Rusya ve Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğiyle ilgili duruşunun giderek daha fazla neosömürgecilik andırdığını kaydeden Lavrov, “Rusya’nın Batı Balkan bölgesinde veya başka bir yerde herhangi bir uluslararası hukuk kuralını ihlal ettiğine dair asılsız suçlamaları doğrulayan somut deliller varsa buyurun lütfen sunun” ifadesini kullandı.AB’ye ‘Brüksel Anlaşması’nı yerine getirin’ çağrısıSırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmede Kosova sorununun da ele alındığını belirten Lavrov, “Rusya her zaman tutarlı bir şekilde, bu sorunun kesinlikle sadece 1244 sayılı karara saygı temelinde çözüme kavuşturulmasını, bu çözümün Belgrad ve Priştine arasında doğrudan diyalog kapsamında bulunmasını ve nihai çözümün BM Güvenlik Konseyi’nin onayını almasını destekledi” ifadesini kullandı.Rusya’nın, Sırbistan ve Sırp halkına uyacak her kararı kabul edeceğini söyleyen Lavrov, eylül sonunda Kosova’nın kuzeyinde yaşanan provokasyon nedeniyle endişelendiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
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sergey lavrov, ab, sırbistan, aleksandr vucic, sputnik v
Lavrov: AB ile karşılıklı aşı sertifikalarının tanınması konusunda sağduyunun kazanmasını umuyoruz
23:22 10.10.2021 (güncellendi: 23:27 10.10.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile karşılıklı olarak aşı sertifikalarının tanınması konusunda sağduyunun kazanacağını umduklarını dile getirdi.
Sergey Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “AB’de siyasi nedenlerden dolayı Rus aşılarına karşı önyargı olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı.
AB ülkelerinin büyük kısmının, insanlar arası temaslar için en rahat koşulların sağlanmasına ilgi duyduğunu belirten Lavrov, “Umarım sağduyu kazanır” dedi.
'Batı Balkanlar’ın içişlerine karıştığımız suçlamaları asılsız’
Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın Batı Balkan ülkelerinin içişlerine müdahale ettiği iddialarını da değerlendirdi.
Lavrov, “Rusya’nın Batı Balkanlar’ın hayatına müdahale etmeye çalıştığı suçlamalarına gelince, bunlara alışkınız. Sırbistan ve bu bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde yalnızca karşılıklı yarar ve çıkar dengesini güdüyoruz” diye konuştu.
AB’nin, Rusya ve Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğiyle ilgili duruşunun giderek daha fazla neosömürgecilik andırdığını kaydeden Lavrov, “Rusya’nın Batı Balkan bölgesinde veya başka bir yerde herhangi bir uluslararası hukuk kuralını ihlal ettiğine dair asılsız suçlamaları doğrulayan somut deliller varsa buyurun lütfen sunun” ifadesini kullandı.
AB’ye ‘Brüksel Anlaşması’nı yerine getirin’ çağrısı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmede Kosova sorununun da ele alındığını belirten Lavrov, “Rusya her zaman tutarlı bir şekilde, bu sorunun kesinlikle sadece 1244 sayılı karara saygı temelinde çözüme kavuşturulmasını, bu çözümün Belgrad ve Priştine arasında doğrudan diyalog kapsamında bulunmasını ve nihai çözümün BM Güvenlik Konseyi’nin onayını almasını destekledi” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, Sırbistan ve Sırp halkına uyacak her kararı kabul edeceğini söyleyen Lavrov, eylül sonunda Kosova’nın kuzeyinde yaşanan provokasyon nedeniyle endişelendiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa Birliği ile temaslarımızda sürekli Brüksel’in kendisinin başlattığı ve BM Genel Kurulu’nun kararıyla Avrupa Birliği’ne verilen arabuluculuk işlevlerinden doğan sorumluluğu anımsatıyoruz. Uzun yıllar önce varılan anlaşmaları, özellikle de 2013’te varılan Kosova’da Sırp belediyelerinin oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı uygulamanın zamanı geldi. Kosovalıların, Kosova’da yaşayan Sırplar için çok önemli olan bu kararı yıpratma girişimlerine göz yummak AB’ye saygınlık kazandırmaz.”