Letonya Teknik Direktörü: Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz

Teknik direktör değişikliğinin ardından Türkiye'nin oyununda değişiklikler olduğunu ifade eden Dainis Kazakevics, "An itibariyle biz sadece kendi oyunumuza ve kendi takımımıza odaklanmış durumdayız. Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz. Şu anda sadece kendi önümüze bakıyoruz. Yarınki maç 0-0 başlayacak. Daha önce oynanan maçların herhangi bir önemi olmayacak. O yüzden biz önümüze bakıyoruz. Oyuna konsantre oluyoruz. Son Türkiye - Norveç maçını izledikten sonra teknik direktör değişikliğinin oyun üzerinde birtakım farklılıklar yarattığını gördük. Biz de bu doğrultuda geliştirmeler, bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarın oynanacak maçta bunları da göreceğiz" şeklinde konuştu.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'nın konuğu olacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics “Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz. Şu anda sadece kendi önümüze bakıyoruz” dedi.
Teknik direktör değişikliğinin ardından Türkiye'nin oyununda değişiklikler olduğunu ifade eden Dainis Kazakevics,"An itibariyle biz sadece kendi oyunumuza ve kendi takımımıza odaklanmış durumdayız. Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz. Şu anda sadece kendi önümüze bakıyoruz. Yarınki maç 0-0 başlayacak. Daha önce oynanan maçların herhangi bir önemi olmayacak. O yüzden biz önümüze bakıyoruz. Oyuna konsantre oluyoruz. Son Türkiye - Norveç maçını izledikten sonra teknik direktör değişikliğinin oyun üzerinde birtakım farklılıklar yarattığını gördük. Biz de bu doğrultuda geliştirmeler, bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarın oynanacak maçta bunları da göreceğiz" şeklinde konuştu.