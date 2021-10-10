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https://tr.sputniknews.com/20211010/letonya-teknik-direktoru-turkiyenin-grup-icerisindeki-durumunu-takip-etmiyoruz-1049690833.html
Letonya Teknik Direktörü: Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz
Letonya Teknik Direktörü: Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'nın konuğu olacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Letonya Teknik... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T18:19+0300
2021-10-10T18:19+0300
spor
türkiye
letonya
futbol
maç
dünya kupası
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Teknik direktör değişikliğinin ardından Türkiye'nin oyununda değişiklikler olduğunu ifade eden Dainis Kazakevics, "An itibariyle biz sadece kendi oyunumuza ve kendi takımımıza odaklanmış durumdayız. Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz. Şu anda sadece kendi önümüze bakıyoruz. Yarınki maç 0-0 başlayacak. Daha önce oynanan maçların herhangi bir önemi olmayacak. O yüzden biz önümüze bakıyoruz. Oyuna konsantre oluyoruz. Son Türkiye - Norveç maçını izledikten sonra teknik direktör değişikliğinin oyun üzerinde birtakım farklılıklar yarattığını gördük. Biz de bu doğrultuda geliştirmeler, bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarın oynanacak maçta bunları da göreceğiz" şeklinde konuştu.
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türkiye, letonya, futbol, maç, dünya kupası

Letonya Teknik Direktörü: Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz

18:19 10.10.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSELetonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics
Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'nın konuğu olacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics “Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz. Şu anda sadece kendi önümüze bakıyoruz” dedi.
Teknik direktör değişikliğinin ardından Türkiye'nin oyununda değişiklikler olduğunu ifade eden Dainis Kazakevics, "An itibariyle biz sadece kendi oyunumuza ve kendi takımımıza odaklanmış durumdayız. Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz. Şu anda sadece kendi önümüze bakıyoruz. Yarınki maç 0-0 başlayacak. Daha önce oynanan maçların herhangi bir önemi olmayacak. O yüzden biz önümüze bakıyoruz. Oyuna konsantre oluyoruz. Son Türkiye - Norveç maçını izledikten sonra teknik direktör değişikliğinin oyun üzerinde birtakım farklılıklar yarattığını gördük. Biz de bu doğrultuda geliştirmeler, bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarın oynanacak maçta bunları da göreceğiz" şeklinde konuştu.
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