https://tr.sputniknews.com/20211010/letonya-teknik-direktoru-turkiyenin-grup-icerisindeki-durumunu-takip-etmiyoruz-1049690833.html

Letonya Teknik Direktörü: Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz

Letonya Teknik Direktörü: Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'nın konuğu olacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Letonya Teknik... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T18:19+0300

2021-10-10T18:19+0300

2021-10-10T18:19+0300

spor

türkiye

letonya

futbol

maç

dünya kupası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049690808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d13a2a603831f8b2a7a36af53ff745cb.jpg

Teknik direktör değişikliğinin ardından Türkiye'nin oyununda değişiklikler olduğunu ifade eden Dainis Kazakevics, "An itibariyle biz sadece kendi oyunumuza ve kendi takımımıza odaklanmış durumdayız. Türkiye'nin grup içerisindeki durumunu takip etmiyoruz. Şu anda sadece kendi önümüze bakıyoruz. Yarınki maç 0-0 başlayacak. Daha önce oynanan maçların herhangi bir önemi olmayacak. O yüzden biz önümüze bakıyoruz. Oyuna konsantre oluyoruz. Son Türkiye - Norveç maçını izledikten sonra teknik direktör değişikliğinin oyun üzerinde birtakım farklılıklar yarattığını gördük. Biz de bu doğrultuda geliştirmeler, bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarın oynanacak maçta bunları da göreceğiz" şeklinde konuştu.

letonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, letonya, futbol, maç, dünya kupası